Le nuove ‘suite experience’ firmate Rocco Forte

Cinque nuove ‘suite experience’ dedicate ai clienti dei suoi hotel. Rocco Forte lancia a giugno cinque novità per gli ospiti delle sue suite italiane, dedicate a valorizzare la bellezza del territorio tricolore.

Gli ospiti del Savoy di Firenze potranno sperimentare il tour Firenze Segreta, dedicato a scoprire in esclusiva i luoghi di Sandro Botticelli: dalla Galleria degli Uffizi al Complesso della Chiesa di Ognissanti dove, partendo dalle officine Gullo, visitare in forma privata la tomba del Maestro fiorentino.

A Roma, l’Hotel de Russie svela un angolo segreto del suo giardino storico monumentale, definito da Jean Cocteau paradiso terrestre nel cuore della Città Eterna. In quest’oasi urbana la suite experience si chiama Secret Garden Table, una cena privata con menù disegnato dallo chef Fulvio Pierangelini.

Ancora a Roma, all’Hotel de la Ville, un’esperienza inedita, realizzata in collaborazione con Matteo Nasini: gli ospiti relizzeranno un’opera d’arte e un brano musicale grazie alla mappatura dei loro sogni. Dream Portraits svelerà la materia di cui sono fatti i sogni.

A Villa Igiea, a Palermo, oltre alle esclusive escursioni in barca, due novità dalle atmosfere vintage arricchiscono l’estate: l’esperienza ‘Palermo in Piper’, per ammirare la città dall’altro a bordo di un piper triposto, affianca il debutto dell’esclusiva collaborazione con Lidò Beach Club, oasi di lusso sulla costa dell’Addaura.

Infine, ‘Italia a 100 all’ora’ è l'esperienza che conduce alla scoperta del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico del Belpaese. Creando un itinerario personalizzabile a bordo di supercar si visita l’Italia attraverso le destinazioni Rocco Forte Hotels.