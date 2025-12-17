Esperienze, ritmo lento, viaggi personalizzati, trasformativi e di guarigione. Questo vogliono i clienti dei viaggi di lusso secondo Virtuoso, che nel suo Luxe Report 2026 ha individuato 5 tendenze (e mezzo) che caratterizzeranno l’anno dei viaggiatori upper level.

1. Via dalla pazza folla. Per il viaggiatore high level, la libertà di godersi la destinazione senza l'intralcio della folla rappresenta il nuovo lusso. Questo crescente desiderio di evitare il sovraffollamento turistico è diventato l'aspetto principale del viaggio sostenibile; cambiano così anche le destinazioni, con un crescente interesse per i fiordi della Groenlandia, i paesaggi vulcanici dell'Islanda e le vaste distese di ghiaccio dell'Antartide, mentre per le destinazioni classiche come Francia o Italia si sceglie la bassa stagione. Anche il Bhutan incarna questa tendenza con il suo approccio di alto valore e basso volume, in cui le tariffe giornaliere limitano i visitatori e preservano l'autenticità.

1 e mezzo. Il clima che cambia e le nuove mete. Il 45% dei consulenti Virtuoso racconta che i propri clienti stanno modificando i loro piani a causa del cambiamento climatico. Un tema che sta emergendo in maniera non trascurabile per come sta influenzando la scelta delle destinazioni e i periodi di vacanza. Tra questi consulenti, il 76% afferma che i clienti scelgono viaggi in bassa stagione o fuori stagione, il 75% evidenzia una preferenza per destinazioni con condizioni meteorologiche moderate e il 43% afferma che i clienti stipulano un'assicurazione come tutela contro i cambiamenti climatici.

2 Testimonial, serie TV e immersione culturale. L'ispirazione non manca quando si tratta di scegliere una destinazione. TikTok, Instagram Reels e il passaparola suscitano curiosità, ma il cinema e la TV continuano ad essere tra i catalizzatori più forti per l'avventura. Se White Lotus continua a trasformare le sue destinazioni in luoghi imperdibili, i K-drama e il nuovo K-Pop richiamano i fan in Corea del Sud. Nel Regno Unito, la costa frastagliata della Cornovaglia e i villaggi di pescatori – location delle riprese di House of the Dragon e Poldark – coinvolgono i visitatori. Da qui nasce l’esigenza dell'immersione culturale, che è diventata una delle cinque principali tendenze per il 2026. Ciò che inizia come una fuga spesso si trasforma in un apprezzamento per le persone e le usanze dietro le quinte.

3 Dalla FOMO allo SLOW-MO. La paura di perdersi qualcosa spinge i viaggiatori verso avventure straordinarie, come seguire la Grande Migrazione in Kenya o esplorare gli ecosistemi delle Galápagos. I baby boomer e la Generazione X, in particolare, avvertono questa urgenza, stimolati dai cambiamenti ambientali globali e da una maggiore consapevolezza che non si può più aspettare ‘un giorno’. Eppure, una volta arrivati, il ritmo cambia. I crocieristi fluviali richiedono soste più lunghe nei porti per esplorare mercati e quartieri con calma. Gli amanti dei safari scelgono campi più piccoli dove trascorrere giornate tranquille osservando la fauna selvatica. In Sud America, i viaggiatori si soffermano in Argentina, Cile e Perù per abbinare l'avventura al cibo, al vino e al patrimonio culturale. La FOMO (Fear of Mood) li spinge a salire sull'aereo, ma è lo “Slow-mo” a definire l'esperienza. Più rara è la località, più i viaggiatori desiderano prolungare il loro soggiorno e assaporare ogni momento.

4 Ultralusso, il nuovo all inclusive. Per la prima volta, il Luxe Report ha chiesto ai consulenti informazioni sui viaggi superlusso, rivelando che il 45% ha registrato un aumento delle richieste. Ciò che è particolarmente degno di nota è che l'ultralusso ora si definisce come la presenza di ogni dettaglio incluso. Un tempo considerato caratteristica del turismo di massa, il nuovo all inclusive in formato UHWNI va dai trasferimenti privati e cene di livello Michelin alla privatizzazione di resort dove chef, esperti di benessere e guide sono completamente a disposizione degli ospiti. I viaggi per festeggiare alimentano la domanda, con yacht privati dove ritrovarsi con amici e famiglia. La privacy completa le esperienze ultralusso, poiché i viaggiatori cercano isole nascoste e rifugi remoti dove esclusività ed evasione sono il massimo del piacere.

5 Longevity e ricchezza. Dopo anni di sconvolgimenti, le persone si rivolgono a percorsi incentrati sul benessere per ritrovare equilibrio e resilienza. Le richieste provengono da tutto il mondo, e l’offerta vede programmi ayurvedici in India, fughe di yoga e surf in Costa Rica e retreat nelle Montagne Rocciose canadesi, dove il silenzio, di per sé, è parte integrante della guarigione. Questi viaggi possono persino abbracciare generazioni, con genitori e nonni che incoraggiano i partecipanti più giovani ad allontanarsi dai social media e a riconnettersi con il mondo naturale. La salute mentale e la longevità sono importanti tanto quanto la forma fisica e molti considerano questi viaggi un investimento in un futuro più sano.