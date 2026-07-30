Lifestyle e benessere, la proposta sartoriale di Viatelier

Viatelier debutta nel luxury travel con una proposta sartoriale che unisce lifestyle italiano, wellbeing e cultura contemporanea. Fondata da Micaela Occhioni e Tania Paganoni, la realtà italo-americana si rivolge a viaggiatori statunitensi esigenti, trasformando ogni soggiorno in un percorso immersivo tra hotellerie d’eccellenza, longevity retreat, enogastronomia, intrattenimento culturale e socialità.

Il nome sintetizza l’identità del progetto: “Via” richiama il movimento, “Atelier” la cura estetica, la personalizzazione e il rapporto umano. Il modello operativo poggia su due hubs. Da San Diego, Occhioni segue sviluppo commerciale, relazioni pubbliche e rapporti con clienti e partner americani. Da Roma, Paganoni coordina la creazione degli itinerari, seleziona nuove esperienze e consolida la rete di operatori italiani, valorizzando territori ed eccellenze con uno sguardo internazionale.