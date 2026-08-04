Lisbona, a Villa Dorothéa l’ospitalità è personale

“Non volevamo creare l’ennesimo hotel di lusso basato su protocolli e performance. Villa Dorothéa è stata concepita come una casa viva”. Così Jacob Perez Toledano, fondatore di Tradition Signature, racconta la sua prima ‘creatura’: Villa Dorothéa a Lisbona, un luogo che vuole offrire intimità, cultura locale, slow living e connessione umana, con un approccio personale all’ospitalità. “Un luogo che si percepisce come abitato, non come una messa in scena.” Solo 20 camere, il boutique hotel nel quartiere Lapa di Lisbona si configura come un piccolo borgo disposto su cinque edifici interconnessi, progettato da Lacasta Interior Design Studio in collaborazione con la stylist Carla Kottmann. L’intera struttura si snoda attraverso sentieri lastricati, cortili tranquilli e terrazze profumate di gelsomino e bouganville, invitando gli ospiti ad immergersi naturalmente nel ritmo e nei rituali della vita locale. Al centro di Villa Dorothéa si trova The Secret, l'intimo gastrobar da 25 posti che si estende tra un patio nascosto e una terrazza sul tetto. Progettata per far sentire gli ospiti immediatamente a casa, Villa Dorothéa non ha una hall formale: l'hotel invita invece gli ospiti a percorrere i sentieri lastricati con la tradizionale pietra portoghese. Ombre, texture e la luce dorata del tramonto di Lisbona plasmano la sua atmosfera intima, dalle mattine tranquille nel cortile alle serate a lume di candela tra musica, conversazioni e, dalla terrazza sul tetto, la vista del tramonto sullo skyline di Lisbona. Storia e luoghi

Concepita come un micro-quartiere privato all'interno di Lapa, l'architettura di Villa Dorothéa raggiunge il perfetto equilibrio tra privacy e connessione. Risalenti al 1878, le case, situate in uno dei quartieri storici più antichi di Lisbona, erano originariamente le dimore delle famiglie dei pescatori della città, e la loro ricca storia è presente nella proprietà, dove i dettagli architettonici conservati e i passaggi semi-pubblici mantengono la sensazione di un piccolo villaggio nascosto nella città. Il suo spirito residenziale si estende anche agli interni. Il progetto, ideato da Lacasta Interior Design Studio e Carla Kottmann, trae ispirazione dal carattere delle cinque case originali e preserva l'identità individuale di ciascuna, permettendo all'architettura, alla struttura e alla luce di plasmare ogni spazio. Nota per la sua elegante architettura, le strade colorate e la vicinanza a Santos, Estrela e al fiume Tago, la posizione di Villa Dorothéa a Lapa offre agli ospiti un'esperienza autentica della città. Il quartiere ospita alcuni dei ristoranti più rinomati della città insieme a una serie di negozi di design indipendenti, studi di artisti e caffè artigianali. Da Villa Dorothéa, gli ospiti possono immergersi nella vivace scena creativa locale ed esplorare a piedi molti dei luoghi di interesse culturale di Lisbona, prima di tornare alla tranquillità della propria casa lontano da casa. Libri e wellness