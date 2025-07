Lusso e tradizione nel cuore della Puglia, apre il Vista Ostuni

I lavori di riqualificazione, durati oltre due anni, sono finiti e il cinque stelle lusso Vista Ostuni apre le sue porte. Oggetto di un importante restauro nel pieno rispetto dell’architettura originaria, l’ex Manifattura Tabacchi è una struttura risalente al XIV secolo, con una lunga storia legata alla comunità locale e da sempre luogo di accoglienza. Occupa una location d’eccezione, a pochi passi dalla Città Bianca, immersa nella Piana di Ulivi secolari e a soli 20 minuti dall’aeroporto di Brindisi.

“Questa apertura è una tappa importantissima in quello che è stato per noi un percorso emozionante - commenta Bianca Passera, presidente del gruppo -. Dal momento in cui abbiamo scoperto questo edificio storico ne abbiamo riconosciuto l’incredibile potenziale. Restaurarlo è stato un vero atto d’amore, che ci ha permesso di onorarne l’eredità, collaborando con talentuosi artigiani italiani per donargli una seconda vita”.

L’eccellenza del servizio

La struttura, di proprietà della famiglia Passera e parte del portfolio The Leading Hotels of the World, ha cinque piani distribuiti su un’area complessiva di 6.000 mq, a cui si aggiungono 1.200 mq di terrazzi e tre ettari di giardino, 28 tra suite e camere con una superficie media di 60 mq ciascuna, 2 ristoranti (il Bianca Bistrot - ristorante in giardino aperto tutto il giorno - e “Berton al Vista” dove trova spazio la filosofia dello chef Andrea Berton, con una cucina che abbraccia la regionalità attraverso materie prime d’eccellenza). Inoltre, l’Infinity Bar sul rooftop, il Chiostro Bar, tre piscine, di cui due esterne (una Infinity Pool sulla terrazza e una in giardino) e una interna, una Spa, un beauty center e una palestra fitness con attrezzature all’avanguardia.