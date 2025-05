Lusso sul lago di Como: nel 2027 lo sbarco del Raffles Hotel

Aprirà nel 2027 la prima struttura di Raffles Hotels & Resorts in Italia, sul lago di Como. Il marchio di lusso di Accor ha appena confermato l’intenzione di sbarcare nel nostro Paese attraverso una struttura sviluppata in collaborazione con CL Hotel Spa e UniCredit come partner finanziario.

“Il Raffles Lake Como - sottolinea Omer Acar, ceo di Raffles Hotels & Resorts - rappresenta una pietra miliare per Raffles, in quanto prima struttura in Italia e quinta in Europa, a conferma del nostro impegno per una crescita ponderata in destinazioni turistiche di grande prestigio”.

Situato sulla sponda occidentale del lago di Como, a Moltrasio, il Raffles Lake Como sarà il frutto di una completa ristrutturazione e riconversione dell’ex Grand Hotel Imperiale, una splendida villa in stile Art Nouveau degli anni ‘20, con uno dei litorali più ampi della zona.

Secondo quanto riportato da TopHotelNews disporrà di 84 camere, tra cui 18 suite e 2 ville private, molte delle quali con una vista mozzafiato sul lago, e l’accesso al famoso servizio di maggiordomo tipico del brand Raffles.

La struttura sarà la quinta in Europa dopo il Raffles London at The OWO, il Le Royal Monceau – Raffles Paris, il Raffles Europejski Warsaw e il Raffles Istanbul. Fanno parte del futuro piano di sviluppo del brand anche il Raffles Tokyo e il Raffles Goa Shiroda.