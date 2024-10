Accanto al lusso urlato, che c’è e ci sarà sempre, si sta facendo strada una concezione diversa dell’upper level. Ne è convinta Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG: “Le analisi degli esperti e il nostro TTG Monitor - sottolinea - confermano quello che ho già avuto modo di dire: il nuovo turista d’alta gamma cerca un ricordo indelebile, un racconto memorabile da portare con sé e trasmettere agli altri una volta tornato a casa, chiede esperienze straordinarie, uniche. Esperienze che i player italiani del lusso sono pronti a realizzare per i loro clienti, grazie alla professionalità dei loro collaboratori e alla passione per questo tipo di mestiere”.

L’evento di domani

Ed è proprio per far conoscere ai buyer internazionali le eccellenze dell’hospitality e del travel in Italia che IEG ha deciso di organizzare anche quest’anno il Luxury Event by TTG, l’appuntamento b2b dedicato al luxury travel che si rivolge ai professionisti del settore con appuntamenti prefissati e momenti di convialità e networking.

“Abbiamo scelto di separarlo nettamente da TTG - continua Armiri - e di mantenerne il carattere di workshop non aperto al pubblico per lasciare lo spazio interamente al business”. L’evento si terrà domani, 8 ottobre, il giorno prima dell’inizio di TTG Travel Experience, e sarà ospitato al Grand Hotel di Rimini.

Un’occasione speciale per far sì che buyer italiani e internazionali possano incontrare con appuntamenti one-to-one - quest’anno ce ne saranno 1.400 - un ricco parterre di seller selezionati tra i migliori indirizzi dell’upper level italiano, con un ventaglio di player che va dalle singole strutture ai gruppi alberghieri, dai fornitori di servizi di aviazione privata agli enti del turismo, dai Dmc ai t.o. specializzati. “Operatori - conclude Armiri - per i quali il concetto di lusso è esclusivo ma sobrio, elegante ma nascosto, unico ma equilibrato”.