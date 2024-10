Si è aperto questa mattina Luxury Event by TTG, l’appuntamento b2b dedicato al luxury travel che si rivolge ai professionisti del settore con appuntamenti prefissati e momenti di networking.

L’evento, che ha come palcoscenico il Grand Hotel di Rimini, si configura come un’occasione per far sì che buyer italiani e internazionali possano incontrare con appuntamenti one-to-one un ricco parterre di seller selezionati tra i migliori indirizzi dell’upper level italiano, con un ventaglio di player che va dalle singole strutture ai gruppi alberghieri, dai fornitori di servizi di aviazione privata agli enti del turismo, dai Dmc ai t.o. specializzati.

La giornata, non aperta al pubblico ma riservata agli iscritti, si concluderà con un evento ospitato nella suggestiva cornice del Museo del Sale di Cervia.