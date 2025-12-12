Maisons Pariente rilancia l'Hôtel Saint Roch a Courchevel 1850

Il prossimo inverno, Maisons Pariente svelerà il suo secondo indirizzo montano: l'Hôtel Saint Roch a Courchevel 1850. Nel cuore di uno dei comprensori sciistici più ambiti al mondo, l'Hôtel Saint Roch entra in un nuovo capitolo. Storico punto di riferimento sulla pista Bellecote, si trasformerà in un elegante rifugio.

Come in ogni proprietà di Maisons Pariente, ogni dettaglio è plasmato dalle sorelle Leslie Kouhana e Kimberley Cohen. Gli interni sono stati affidati allo studio di design Friedmann & Versace. Immerso nel Jardin Alpin, a pochi passi dal centro di 1850, con 37 camere e suite, una spa Tata Harper con piscina, una palestra, un miniclub, un ristorante e un negozio di sci, il Saint Roch ha già tutte le caratteristiche di quell'hotel di Courchevel di cui innamorarsi e in cui tornare, anno dopo anno.

“Da Maisons Pariente, concepiamo il viaggio come un modo diverso di vivere il mondo. Questo quinto indirizzo riflette la crescita della nostra collezione, con ogni hotel profondamente radicato nel proprio territorio” dice Leslie Kouhana, co-fondatrice e presidente di Maisons Pariente. “L’Hôtel Saint Roch è una vera e propria istituzione a Courchevel e ci impegniamo a mantenerne vivo lo spirito e a condividerlo con i nostri ospiti”, aggiunge Kimberley Cohen, co-fondatrice e direttrice artistica di Maisons Pariente.