Mandarin cresce in Medio Oriente, nella nuova Wasl Tower il secondo indirizzo a Dubai

Mandarin Oriental rafforza la sua presenza in Medio Oriente. Il prestigioso marchio di lusso aprira a ottobre il Mandarin Oriental Downtown, Dubai, seconda proprietà del gruppo nella destinazione.

Situato all’interno della Wasl Tower, nuovo edificio affacciato su Sheikh Zayed Road, l’hotel offrirà 259 camere e suite e 224 residenze, con vista sul Golfo Persico da un lato e sullo skyline cittadino dall’altro.

L’edificio che lo accoglie si contraddistingue per la sua facciata in ceramica e per la sua forma elicoidale, enfatizzata da alette innovative che ottimizzano il flusso d’aria per garantire un

raffrescamento naturale. La torre, che ridefinisce lo skyline della città, integra tecnologie all’avanguardia a basso consumo energetico stabilendo un nuovo standard di design sostenibile.

All’interno del nuovo indirizzo luxury, The Spa at Mandarin Oriental, Downtown, Dubai - disposta su due piani - proporrà antiche pratiche curative, che si fonderanno con tecnologie e trattamenti all’avanguardia; percorsi olistici di rigenerazione guidati dai pilastri della nutrizione, del benessere in-room, dei rituali di bellezza e del movimento consapevole.

Quanto all’offerta gastronomica, saranno dieci i ristoranti e bar, che spazieranno dalla cucina francese a quella cinese, passando per sapori greci e italiani.

La proprietà disporrà anche delle prime residenze brandizzate Mandarin Oriental a Dubai, disponibili per l’affitto.