Mandarin Oriental amplia in modo significativo la collezione ‘Exceptional Homes’, rafforzando la crescita nel segmento delle residenze private. Con l’ingresso di dieci nuove proprietà, il portfolio raggiunge 35 ville e dimore esclusive distribuite in 14 destinazioni. L’espansione introduce tre nuove mete – Firenze, Sardegna e Marbella – e consolida al tempo stesso la presenza del brand in Puglia.

L’Italia assume un ruolo centrale in questa nuova fase di sviluppo. Firenze entra per la prima volta nella collezione con Villa Petrucci. La proprietà gode di viste panoramiche sul centro, giardini riservati e piscina privata. In Sardegna debutta Villa Marzia, proprietà fronte mare con accesso diretto alla costa e vista sul Mediterraneo. Nel Sud Italia, la collezione rafforza la propria presenza in Puglia con due autentici trulli, Trullo delle Dame e Trullo dei Pumi, restaurati nel rispetto della tradizione architettonica locale e pensati per offrire comfort e massima privacy.

Marbella si conferma uno dei principali poli di crescita, con l’inserimento di sei nuove ville. Le proprietà, selezionate per l’estetica raffinata, includono residenze situate nella ‘golf valley’ di Nueva Andalucía, alcune in posizione fronte campo con affacci sul prestigioso Las Brisas Golf Club.

Tutte le dimore della collezione sono di proprietà privata. Ogni soggiorno include un concierge dedicato, servizi su misura come chef privato, housekeeping quotidiano e dotazioni di alto livello.

“Con l’evolversi del portafoglio, il nostro focus resta una crescita mirata: introdurre nuove destinazioni che amplino la nostra presenza globale preservando al contempo l’intimità, la discrezione e l’eccezionale livello di servizio che i nostri ospiti si aspettano. Questa nuova fase riflette sia la solidità della collezione sia la nostra ambizione per la sua continua espansione”, ha dichiarato Philip Leighton, head of Mandarin Oriental Exceptional Homes.