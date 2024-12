Mandarin Oriental: entrano in portfolio il Lutetia di Parigi e il Conservatorium di Amsterdam

Due icone della storia dell’hotellerie entrano nel portfolio di Mandarin Oriental. Il gruppo ha infatti acquisito a partire dall’inizio del 2025 la gestione dell’Hotel Lutetia a Parigi e del Conservatorium Hotel ad Amsterdam. Entrambi gli hotel manterranno la proprietà della compagnia Locka Holding BV.

Al termine della trattativa, l'Hotel Lutetia sarà ribattezzato Mandarin Oriental Lutetia, Paris, mentre l'Hotel Conservatorium – che terminerà la ristrutturazione nel gennaio 2026 – diventerà Mandarin Oriental Conservatorium, Amsterdam. L'opportunità di gestire questi due alberghi storici segna un traguardo significativo nella strategia di crescita del gruppo, che ha il triplice obiettivo di offrire esperienze eccezionali agli ospiti, accelerare l'espansione globale del marchio e rafforzare la sua presenza in due delle città di spicco in Europa.

“Questi nuovi accordi di gestione a lungo termine di due degli hotel che hanno fatto la storia d'Europa sono importanti per la nostra strategia di espansione e per il rafforzamento della presenza del marchio nelle principali destinazioni mondiali - dice Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental -. L'ingresso di Hôtel Lutetia nel nostro portfolio, 115 anni dopo la sua apertura, rafforza ulteriormente la presenza del gruppo in questo mercato, dove gestiamo il Mandarin Oriental, Paris in Rue Saint Honoré dal 2011 Inoltre, l'aggiunta del Conservatorium Hotel incrementa ulteriormente la nostra presenza nelle principali capitali europee.”

L’hotel Lutetia dispone di 184 camere, tra cui 47 suite, molte delle quali sono state progettate da icone creative come la Saint-Germain Penthouse di Francis Ford Coppola, la Suite Parisienne di Isabelle Huppert (Celebrity Fan del Mandarin Oriental per oltre dieci anni) e la Joséphine Baker Suite, che dispone di terrazze private con vista sulla Torre Eiffel.

Il Conservatorium è stato ripensato dal celebre architetto italiano Piero Lissoni e dispone di 129 camere e suite dove la modernità e l’artigianalità si fondono all'architettura storica dell'edificio.