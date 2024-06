Mangia’s, con BeSafe Group rimborsi garantiti anche per le cancellazioni last minute

Rimborso garantito anche in caso di cancellazione last minute. Questo quanto assicura ora ai suoi clienti il Gruppo Mangia’s, grazie alla partnership siglata con BeSafe Group.

L’intesa prevede infatti l’integrazione del servizio BeSafe Rate nella piattaforma gestionale del Gruppo. In questo modo gli ospiti possono avvalersi della cancellazione per qualsiasi motivo documentabile sino al giorno stesso del check-in e ottenere il rimborso della propria quota entro una settimana.

“La partnership - spiega Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Resorts - muove dalla comune esigenza di un’attenzione sempre maggiore verso i nostri ospiti: offriamo infatti un’esperienza booking senza preoccupazioni e digital-friendly. BeSafe Rate è un servizio completamente integrato alla nostra piattaforma, in linea con l’ampio percorso d’innovazione tecnologica associato alla strategia di rebranding del Gruppo Mangia’s, volto ad offrire la massima trasparenza, agilità d’uso e disponibilità di servizio in ogni momento di programmazione della vacanza. Tre valori fondamentali per il nostro Gruppo”.

“BeSafe Rate - aggiunge Alessandro Bartolucci, ceo e co-fondatore di BeSafe Group - è una soluzione innovativa e ormai indispensabile in qualsiasi prenotazione alberghiera, integrata direttamente nel loro gestionale, ideata per garantire coperture assicurative durante il soggiorno e rimborsi in 7 giorni in caso di cancellazione. Siamo entusiasti di poter accompagnare il gruppo Mangia’s in questa nuova fase mirata all’innovazione e all’eccellenza della guest experience”.