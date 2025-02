Marriott annuncia due nuovi luxury safari camp in Kenya

Marriott continua a investire nel modo safari con l’apertura di 2 nuovi camp di lusso in Kenya, che si vanno ad affiancare al primo e attesissimo JW Marriott Masai Mara Lodge che ha debuttato nel 2023.

Il colosso alberghiero ha annunciato gli accordi per l’apertura di The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp e JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp, previsti nel 2025 e nel 2026.

“A fronte dell'incredibile successo riscontrato finora nel nostro portfolio di luxury safari in Africa e della crescente domanda di alloggi outdoor ed esperienze di ospitalità non convenzionali, la firma di questi accordi segna un'altra pietra miliare nella crescita di Marriott International - ha dichiarato Jerome Briet, chief development officer per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International -. The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp e JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp offriranno opportunità di incontri ravvicinati con la fauna selvatica, design raffinato e un servizio elegante che promettono agli ospiti di creare ricordi indelebili”.



The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp

Con la sua apertura prevista per agosto 2025, The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp porterà il servizio e il raffinato design del brand nella regione dell’Africa sub-sahariana. La struttura sorgerà nel cuore della Riserva Nazionale del Masai Mara: immerso tra gli alberi su un’isola esclusiva, circondata dal fiume Sand vicino al confine con la Tanzania, questo rifugio tra le cime degli alberi offrirà viste spettacolari sulle rive del fiume e sulla foresta circostante.

Il campo offrirà 20 suite in tenda, tra cui una suite presidenziale con quattro camere da letto, ciascuna dotata di un’area living, una lounge privata, una plunge pool a sfioro e docce sia interne che esterne. Il campo proporrà anche un ristorante multi-cuisine con una selezionata cantina di vini, una terrazza panoramica per l’osservazione delle stelle e un autentico boma. La struttura includerà una spa e centro benessere, una palestra all’aperto, una piscina, un discovery hub, una map room e uno studio fotografico. Gli ospiti potranno vivere Game Drive esclusivi su misura, oltre a esperienze culturali personalizzate.



JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp

Previsto in apertura all'inizio del 2026, JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp porterà il servizio eccezionale e il design sofisticato del brand nel cuore della Solio Game Reserve. Immerso tra le pendici del Monte Kenya e le cime delle Montagne Aberdare, questo rifugio offrirà un'esperienza immersiva nella fauna selvatica all'interno della riserva di circa 182 km quadrati e della Solio Ranch Conservancy di quasi 80 km quadrati. Riconosciuta a livello internazionale per il suo programma di riproduzione dei rinoceronti, la riserva offre incontri unici con rinoceronti bianchi e neri in via di estinzione, insieme ad altre specie locali come leopardi, ghepardi e antilopi o gazzelle.

Il campo sarà composto da 20 tende-lodge, tra cui due suite, ciascuna con due camere da letto e dotate di piscina privata. Il progetto include vari spazi dedicati al benessere, tra cui il JW Garden, caratteristico del brand. L’offerta gastronomica comprenderà quattro esperienze culinarie, tra cui un ristorante tradizionale e un ristorante panoramico sulla terrazza. Inoltre, la struttura ospiterà anche una spa by JW, una piscina, un centro fitness, una conservancy house, una stalla per cavalli, una boutique e un rifugio per osservare gli animali. Gli ospiti potranno scegliere tra una vasta gamma di attività, tra cui safari a cavallo, safari notturni, passeggiate guidate nella natura, escursioni in quad attraverso le pianure di Solio e visite a un orfanotrofio privato per rinoceronti.