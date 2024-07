Marriott apre la prima Ritz-Carlton Reserve degli Emirati ad Abu Dhabi

Marriott è pronto ad aprire la prima Ritz-Carlton Reserve negli Emirati Arabi Uniti. Il colosso alberghiero ha infatti firmato un accordo con Eagle Hills per portare il suo marchio top a Ramhan Island, un'esclusiva destinazione sul lungomare di Abu Dhabi.

Ramhan Island si sta trasformando nella prossima destinazione di punta per i viaggiatori in cerca di esclusività e bellezze naturali uniche negli Emirati Arabi Uniti. Sviluppandosi su una superficie di oltre 4 milioni di metri quadrati, la destinazione è costituita da un'isola naturale collegata da una rete di corsi d'acqua. L’area residenziale e turistica fronte mare comprende ville, residenze in marina e hotel di lusso, offrendo servizi all'avanguardia per residenti e turisti.

La Reserve, la cui apertura è prevista per il 2029, sarà situata su un'isola appartata all'interno del complesso di Ramhan Island e comprenderà 50 ville private da una a quattro camere da letto, tra cui le prime ville galleggianti della regione con vista panoramica sul mare. I piani prevedono anche una serie di servizi per il tempo libero e diversi punti di ristoro.

“Questa collaborazione con Marriott International a Ramhan Island segna un traguardo importante nel nostro impegno a dare forma ad esperienze straordinarie e a ridefinire l’ospitalità di lusso. In quanto prima Ritz-Carlton Reserve negli Emirati Arabi Uniti, questo resort stabilirà nuovi standard di eccellenza nel mondo delle esperienze di lusso” spiega Mohammad Alabbar, chairman di Eagle Hills.