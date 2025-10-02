Marriott lancia un brand “Outdoor”, con focus sull’ospitalità esperienziale all’aria aperta

Il turismo outdoor non è più una nicchia, ma una delle aree di crescita più dinamiche del settore. Marriott International ha deciso di presidiare questo segmento in modo strutturato con il lancio di Marriott Bonvoy Outdoors, una nuova piattaforma digitale che integra ricerca, ispirazione e prenotazione, e con la presentazione del nuovo marchio Outdoor Collection by Marriott Bonvoy, dedicato a esperienze immersive a contatto con la natura. Il progetto nasce da una chiara visione strategica, ovvero posizionare Marriott non solo come fornitore di alloggi, ma come facilitatore di esperienze outdoor.

Marriott Bonvoy Outdoors, piattaforma digitale integrata

Il nuovo portale permette ai viaggiatori di costruire itinerari non solo sulla base della destinazione, ma soprattutto in funzione delle attività che amano praticare. La piattaforma aggrega oltre 450 hotel, 50mila case e ville e tour curati con accesso immediato a discipline come sci, snowboard, hiking, glamping, snorkeling, paddle, pesca e surf.

Ad esempio, sci sulle Alpi svizzere dal W Verbier, paddle boarding a Banff con il Moxy, immersioni in Belize presso l’Alaia Belize, Autograph Collection. L’obiettivo è stimolare la domanda verso nuove destinazioni outdoor, superando la tendenza a tornare sempre negli stessi luoghi.

Outdoor Collection, un nuovo marchio per l’ospitalità outdoor

Parallelamente Marriott lancia Outdoor Collection by Marriott Bonvoy, un brand che riunisce proprietà indipendenti e design-forward in contesti naturali d’eccezione, dalle “cabins”, chalet, immersi nei boschi a boutique hotel sospesi sulle scogliere. L’idea è coniugare l’accesso privilegiato alla natura con i comfort essenziali dell’hotellerie tradizionale, ovvero letti confortevoli, acqua calda, servizi dedicati.

Due sono i marchi inaugurali della Collection. Le “Postcard Cabins”: oltre 1.200 chalet di design in 29 località negli Stati Uniti, a poche ore di auto dalle principali città. Interni ispirati allo stile scandinavo, fire-pit privati, accesso diretto a sentieri, laghi e cieli stellati. I “Trailborn Hotels” boutique hotel in destinazioni simbolo come Blue Ridge Mountains, Grand Canyon e Wrightsville Beach. Offrono esperienze integrate: design architettonico coerente con il territorio, offerta gastronomica curata, programmazione culturale, escursioni guidate.