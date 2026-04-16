Martius Private Suites: l’esordio romano di Greenblu Hotels

La struttura s’inserisce in un edificio storico, con affreschi e soffitti originali, e il progetto di interior combina elementi classici e linee contemporanee, con ambienti luminosi e arredi di pregio. L’offerta comprende 19 camere, dalle Superior alle Presidential Suite con spa privata, progettate per un soggiorno su misura. La posizione, a pochi passi da Pantheon e Piazza Montecitorio, rafforza l’appeal per un target altospendente. Con questa apertura Greenblu amplia il portfolio e punta su asset identitari in destinazioni prime, intercettando una domanda sempre più orientata a design, autenticità e personalizzazione.