Si chiama Masseria Vecchia il nuovo indirizzo di lusso in Salento. Prima nata della collezione Puglia Charms, aprirà nella prossima primavera e sarà seguita, nel 2028 e nel 2029, da altre due masserie che creeranno un racconto di lusso nel Sud della Puglia.

Siamo a Ugento, nell'estremo lembo meridionale del Salento, a circa 4 chilometri dalla costa ionica. La masseria, che risale alla fine del Cinquecento, presenta 7 camere: due suite, quattro junior suite e una doppia, ciascuna con il proprio bagno che si distribuiscono tra la torre e i due corpi laterali, ognuna con una propria identità e personalità. In una si conserva ancora l'antica mangiatoia; in tre la vasca da bagno guarda il mare attraverso ampie vetrate.

Masseria Vecchia viene affittata in esclusiva, a settimane, fino a quattordici ospiti: circa seicento metri quadrati di interni, una cucina completamente attrezzata, una palestra con attrezzature di ultima generazione e due zone pranzo all'aperto, il gazebo nella corte e, accanto al vigneto, l'angolo con il barbecue e il forno per la pizza. Per il relax c'è la piscina, immersa nel verde del giardino. È una casa da abitare con la famiglia o con un gruppo di amici, servita con discrezione: ogni giorno il personale si occupa delle stanze e prepara la colazione, e prima dell'arrivo la dispensa viene riempita secondo i desideri degli ospiti.

Oltre alla struttura, Puglia Charms disegna la vacanza insieme agli ospiti, che possono optare per esperienze direttamente in masseria, con un personal chef per cene della tradizione o gourmet e per menu vegetariani e vegani e con lezioni di cucina pugliese e di pasticceria, serate pizza al forno a legna, corsi di acquerello e di lingua italiana, cene di pizzica con musicisti e ballerini. E ancora, lezioni di yoga e pilates, personal training, massaggi e trattamenti beauty, comodamente in camera.

Per chi vuole scoprire il territorio, sono a disposizione gazebo e lettini in un beach club a pochi minuti d'auto; degustazioni in frantoi e cantine, cene e aperitivi in vigna; una mattina da trascorrere con casari e pastori della Terra d'Otranto; visite a tessitori e ceramisti, con laboratori su richiesta; escursioni a Lecce, Gallipoli, Otranto e nei borghi dell'entroterra con una guida; trekking nelle campagne e lungo la costa; uscite in barca da Castro, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Otranto; tour in bicicletta.

Per quanto riguarda i servizi, Masseria vecchia dispone di concierge, spesa prima dell'arrivo, transfer dagli aeroporti di Brindisi e Bari, NCC in tutta la regione, noleggio di auto, bici, e-bike, scooter e Vespa, yacht, barche a vela e kayak, e può organizzare piccoli eventi privati.