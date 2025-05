Matera Collection, 2 new entry per il soft brand

Matera Collection si arricchisce di due nuovi boutique hotel che entrano a far parte del soft brand dedicato all’accoglienza di eccellenza nella città dei Sassi.

Le new entry vedono come protagonista il BV Quarry Resort, un 5 stelle del gruppo Buone Vacanze, che nasce dal recupero di Palazzo Zicari, nel cuore della Civita con vista sul Sasso Caveoso, con un progetto visionario che coniuga sostenibilità, comfort e identità territoriale. Altro protagonista è Moyseion (di cui TTG ha già parlato nel suo magazine TTG World, ndr), hotel indipendente ispirato alla Magna Grecia. Gli spazi di Moyseion offrono un viaggio nel tempo e nello spirito ellenico che ha profondamente segnato la cultura lucana: ceramiche artigianali, architetture e arredi della cultura della Magna Grecia, simposi su musica, acqua e cibo della Magna Grecia fanno da sfondo ad un’ospitalità raffinata e colta.

Inoltre, Palazzo Gattini, che dal primo marzo è gestito da Voitels Spa con il brand V Retreats, ha confermato di voler continuare il percorso di destination marketing all’interno di Matera Collection.

Con queste due new entry, Matera Collection rafforza il suo posizionamento come punto di riferimento nei segmenti upper up-scale e luxury – 133 chiavi - per un turismo high end e autentico, capace di attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze memorabili, lontane dai circuiti convenzionali.