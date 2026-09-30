Meliá accelera sul lusso: The Meliá Collection a Roma nel 2027

The Meliá Collection debutterà a Roma nel 2027 grazie all’accordo tra Meliá Hotels International e Gruppo Stay. La nuova struttura, sviluppata in franchising, sorgerà in via XX Settembre, a breve distanza da via Veneto, e offrirà 67 camere, ristorante, bar, rooftop bar e area wellness.
Il progetto punta a intercettare clientela internazionale, nazionale e locale con un’ospitalità di carattere, legata alla storia e alla cultura della Capitale. L’intesa rappresenta la terza collaborazione tra le aziende, dopo Auronzo Dolomites Affiliated by Meliá e Pozza di Fassa Dolomiti Affiliated by Meliá. “Roma è una destinazione chiave nella strategia di crescita nel lusso” afferma Gabriel Escarrer, chairman e ceo di Meliá Hotels International, sottolineando la solidità del partner.
Per Andrea Franceschi, fondatore e proprietario di Gruppo Stay, l’operazione è “un approdo fondamentale e una sfida strategica”, destinata a consolidare il know how del gruppo nell’hospitality urbana. Il debutto rafforza il presidio italiano di Meliá, che conta 19 hotel aperti o in costruzione, compresa una seconda proprietà romana, e accelera l’espansione nei segmenti premium e luxury. Un nuovo tassello per il luxury romano.