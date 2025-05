L’Italia scalza la Francia dal secondo posto nella classifica 2025 delle migliori destinazioni luxury stilata da Condé Nast Johansens. Col 26% delle preferenze, avanza di una posizione rispetto alla passata stagione (dove era stata prediletta dal 19% degli intervistati), guadagnando terreno anche sulla Spagna; il Paese iberico, infatti, per il secondo anno consecutivo si afferma come il più amato da chi ha dichiarato di voler viaggiare fuori dai confini nazionali per viaggi di lusso, ma allo stesso tempo resta stabile al 30%.

La Francia, terza, vede invece un leggero ridimensionamento del proprio appeal (25% contro il 27% del 2024), restando ben distante dai diretti inseguitori: Grecia (17%, stabile rispetto al 2024), Portogallo (16%, stabile) e Stati Uniti (16%, in crescita di due punti percentuali). In termini assoluti, il Regno Unito si conferma la destinazione luxury più visitata da chi opta per esperienze domestiche (50%).

Il target

Il quadro emerge dall’annuale sondaggio ‘Luxury Vacation Habits 2025’ che, nei primi quattro mesi di quest’anno, ha coinvolto gli utenti del sito web Condé Nast Johansens, oltre che ai fruitori delle guide cartacee ‘Condé Nast Johansens: Luxury Hotels 2025’ e ‘Condé Nast Johansens: Luxury Spas 2025’.

Un pubblico indubbiamente di fascia economica alta, visto che il reddito medio dichiarato è di oltre 85mila euro, mentre la spesa media per viaggio si aggira intorno agli 8.100 euro. In maggioranza si tratta di viaggiatori appartenenti alla fascia d’età 55-64 anni (34%), seguiti dagli over 65 (32%), e disposti a permettersi sino a quattro vacanze all’anno (32%), o in ogni caso almeno due (30%), con un occhio di riguardo ai mesi meno affollati.