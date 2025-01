Milano, arriva NEMI - Nest in Milan, l’hotel delle esperienze

Si chiamerà NEMI – Nest in Milan, il nuovo indirizzo di ospitalità di lusso firmato Opera Hotels che aprirà il prossimo febbraio a Milano, un lifestyle hotel a 5 stelle che promette esperienze create su misura dei viaggiatori con un profondo legame con il territorio.

Situato in uno dei quartieri più autentici della città, una zona che incarna la “vecchia Milano” – con botteghe storiche, mercati rionali e laboratori artigianali che convivono con i nuovi showroom di moda e gli studi di design – NEMI punta ad essere un rifugio dalla frenesia cittadina, un’oasi di tranquillità a pochi passi dalle zone più battute e dalle vie più affollate. Un’immagine, quella del nido, che si ritrova non solo nel nome ma anche nella struttura affacciata su via Benvenuto Cellini, caratterizzata da un dettaglio architettonico che ricorda proprio l’intreccio dei nidi.

Questa ispirazione ha contribuito a definire l’anima e la missione di NEMI, che punta su un’ospitalità tailor-made, fatta di cura e attenzione impeccabili, servizio personalizzato, ambiente raffinato e rilassante.

La facciata esterna, dall’impronta rigorosa e dalle linee essenziali, è valorizzata da un gioco di luci, a cura di iGuzzini, che ne muovono la superficie, mentre il progetto di interior design, firmato da Spagnulo & Partners, punta su una palette discreta per creare ambienti intimi e sofisticati, ma, al tempo stesso, ravvivati da un mood giovane e da sprazzi ironici e contemporanei.

Le camere e le suite a disposizione degli ospiti sono 49, distribuite su quattro piani, tra cui spiccano le Garden Suite, con un giardino privato di 60 metri quadri, e le Milano Suite, con una vista panoramica sui tetti e sullo skyline cittadino. Ogni camera è il risultato di un perfetto equilibrio tra funzionalità e design, caratterizzata anche da opere d’arte grafica, realizzate ad hoc da Drogheria Studio.

Particolare carattere alla struttura viene dato inoltre dalla corte interna open air, su cui si affacciano diverse camere, richiamando, in veste moderna, lo stile delle vecchie case di ringhiera, tipiche milanesi. Nella corte, il bar lounge e il ristorante “FORTE Milano” sono a disposizione degli ospiti.

Una nota a parte meritano le esperienze e le attività a disposizione degli ospiti: progettate per NEMI da tour designer esperti e firmate da Elesta, sono state pensate non come elemento accessorio del soggiorno ma come aspetto centrale e di valore dell’incontro con la città.