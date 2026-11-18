C’è anche l’Italia, ma non solo, tra i mercati europei in cui i vari brand di Minor Hotels intendono espandersi il prossimo anno. Colbert Collection ha infatti deciso di ampliare la propria presenza nel nostro Paese con una seconda struttura in Toscana: l’ExCelle Hotel San Gimignano, Colbert Collection. L’hotel, la cui apertura è prevista per il secondo trimestre 2027, sarà all’interno dello storico Complesso di San Domenico, un ex convento e carcere nel centro storico di San Gimignano, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità Unesco, e disporrà di 33 camere che prenderanno forma nelle antiche celle del convento.

Londra e il Mar Adriatico sono al centro delle aperture di lusso di Minor Hotels in Europa, con l’arrivo di Minor Reserve Collection e Colbert Collection a Londra, di Anantara in Croazia e di Minor Reserve Collection in Slovenia.

Prosegue anche la crescita di NH e NH Collection Hotels & Resorts nelle principali città del Vecchio Continente, con nuove aperture a Barcellona e Budapest e il debutto della prima struttura NH Collection a Malta.

The WestDill Mayfair Hotel, la cui inaugurazione è prevista nel primo trimestre del prossimo anno, porterà Colbert Collection nel cuore della capitale britannica. Progettato da Sir William Curtis Green nel 1922 l’edificio, classificato come Grade II per il suo valore storico e architettonico, è all’angolo tra Piccadilly e Albemarle Street. Il progetto di riconversione prevede 50 camere e suite distribuite su sei piani, oltre a un ristorante e un bar.

Minor Hotels amplierà la propria presenza anche a Barcellona con la nona struttura in città, 70 camere, situata lungo Avinguda del Paral·lel, una delle principali arterie cittadine. L’hotel entrerà a far parte del brand NH Hotels & Resorts a gennaio 2027. E sempre a gennaio aprirà NH Budapest District VII, che arricchisce l’offerta del gruppo nella capitale ungherese con una nuova struttura urbana di 76 camere. Con questa apertura, NH Budapest District VII diventa la quarta struttura di Minor Hotels nella città.

In Slovenia, invece, Hotel Palace Portorož rappresenta la prima struttura affacciata sul mare per Minor Reserve Collection. Dopo un importante intervento di ristrutturazione l’hotel, che dispone di 183 camere, riapre con una nuova proposta di lusso contemporaneo, valorizzando la lunga tradizione di Portorož nel settore del benessere e la sua rinomata cultura gastronomica.

Oltre che in Slovenia, il 2027 segnerà l’ingresso di Minor Hotels in altri cinque nuovi mercati: Croazia, Malta, Bahrein, Uzbekistan e Singapore.