Minor, lusso in Turchia con il debutto di Anantara nel 2030

Minor Hotels accelera sul lusso in Turchia e programma per il 2030 il debutto di Anantara Retreat Çeþme e Anantara Residences Çeþme. Il complesso sorgerà a Çakabey, nel distretto di Çeþme, provincia di Smirne, tra vigneti e colline dell’Egeo, a un’ora dall’aeroporto Adnan Menderes.

Il resort offrirà 54 camere, suite e ville con piscina privata, affiancate da 50 residenze di marca. L’offerta includerà ristoranti, rooftop bar, Anantara Spa & Wellness, piscine, campi da tennis e padel e miniclub. L’intervento rientra nel masterplan Castello Fontana, sviluppato da Arikan Proje Geliþtirme, destinazione dedicata a ospitalità, arte, gastronomia, agricoltura, cultura e benessere.

L’operazione segna l’ingresso di Minor Hotels nel turismo dell’Egeo e sostiene la crescita del gruppo puntando sul turismo esperienziale e sui segmenti enogastronomico e wellness.