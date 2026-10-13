Mohala, il Salento in versione esotica

Un giardino tropicale e una piscina in stile laguna definiscono l’identità di Mohala Boutique Hotel, aperto a giugno 2026 a Diso. Nel panorama luxury salentino, il recupero di un antico tabacchificio introduce un’estetica esotica che si distingue dall’ospitalità delle masserie.

Le 12 camere e suite si distribuiscono tra l’edificio storico Tobacco e l’area Laguna, affacciata sulla piscina centrale, immersa nel verde. Le camere Laguna Dream dispongono di veranda privata con accesso diretto alla piscina: acqua, vegetazione e materiali naturali entrano così nell’esperienza di soggiorno.

Dietro il progetto, Caterina Gariboldi Lavilla e Alessandro Boracci, fondatori di Summer S.r.l. “Ospitare in un modo diverso, sensoriale – dicono -. La parola hawaiana Mohala significa spiegarsi o sbocciare”. Il fine dining Carém dello chef salentino Giuseppe Amato, il rooftop Kibou e la WAI Sensory Ritual Spa completano l’offerta.

Il wellness comprende piscina salina riscaldata, sauna, bagno turco aromatico, ice bath e fitness Technogym. Mohala entra nella collezione Perle di Puglia, brand luxury di BarbarHouse, che affianca la proprietà con la sua organizzazione e capacità distributiva.