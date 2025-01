Monte-Carlo One - Hotels & Residences debutta a Courchevel

Si apre una nuova era per Monte-Carlo SBM con la nascita del nuovo brand internazionale Monte-Carlo One - Hotels & Residences. Portatore di prestigio ed eccellenza, questo nuovo brand svilupperà tutti i progetti alberghieri e residenziali nel mondo di SBM all’insegna di una visione assolutamente unica nei settori dell'extralusso, dell'ospitalità, della gastronomia e dell'esclusività.

L'elemento “One” fa riferimento alla dimensione contemporanea della Place du Casino rappresentata dal nuovo insieme di One Monte-Carlo. Un luogo prestigiosissimo, esattamente come il Casinò e l'Hôtel de Paris a Monte-Carlo, senza dimenticare il nuovissimo Café de Paris. One Monte-Carlo rappresenta anche il futuro del gruppo, grazie a un posizionamento sul mercato alla costante ricerca dell'eccellenza.

Il primo nuovo hotel a marchio sarà il Monte-Carlo One – Courchevel, che vuole aprire ai primi ospiti per la stagione invernale 2026/2027. Immersa nel cuore del prestigioso Jardin Alpin, questa struttura, una volta terminata e rinnovata, offrirà un design ricercato e il più alto rispetto degli standard ambientali.

La struttura è stata affidata per la ristrutturazione e la trasformazione allo studio Herzog & de Meuron. Fondato nel 1978, viene guidato ancora oggi dai due fondatori, Jacques Herzog e Pierre de Meuron. Lo staff internazionale vanta oltre 500 persone e, al momento, è impegnato in una vasta gamma di progetti fra Europa, America e Asia. L'ufficio di Basilea lavora in stretto contatto con quelli di Berlino, Monaco, Londra, Hong Kong, New York, San Francisco e Parigi, soprattutto sui progetti alberghieri.

Stéphane Valeri, presidente e amministratore delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, parlando del nuovo progetto, ha detto: “La creazione di Monte-Carlo One - Hotels & Residences dimostra la volontà del Gruppo di aprirsi a nuovi mercati offrendo tutte le eccellenze e le esperienze tipiche di Monte-Carlo. Anche questa nuova iniziativa incarnerà i valori tipici del nostro gruppo per soddisfare le aspettative di una clientela internazionale sempre più esigente. Con Monte-Carlo One - Courchevel, SBM diventa capace di aggiungere alle proprie strategie un resort iconico che condivide gli stessi valori e si rivolge alla stessa clientela, senza contare le future sinergie, anche in termini di risorse umane. Courchevel 1850 è anche sede di eventi sportivi di alto livello e rappresenta la gemma degli sport invernali per l’intero Principato”.