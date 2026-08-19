Mykonos cambia volto a seconda della baia scelta e Myconian Collection trasforma questa varietà in una leva. Il gruppo, fondato nel 1979 da George Daktylides, invita il trade a superare il soggiorno in un solo hotel, combinando più resort per prolungare la permanenza e scoprire cinque anime dell’isola.

L’offerta

A Chora, tra shopping e nightlife, l’offerta comprende Myconian Deos, con ristorante Epico, Korali, Kyma e Naia, adults only con 18 suite.

Elia Beach concentra sei indirizzi per famiglie, coppie e gruppi: Utopia, Avaton, Villa Collection, Imperial, Royal Myconian e Panoptis Escape, prenotabile in esclusiva con 21 camere. Ornos Bay punta su mare e lifestyle con Myconian O e Kove Hotel & Spa Mykonos. Platis Gialos, vicina a Psarou e Paraga, ospita Myconian Ambassador, con attività acquatiche e cucina d’autore da Efisia. Agrari Beach propone quiete e autenticità al Myconian Sunrise e all’Almiriki Beach Club.

“Le nostre radici permettono agli ospiti di vivere un’autentica esperienza greca, dal polpo pescato da amici di famiglia ai prodotti della nostra azienda agricola”, afferma la famiglia Daktylides. Una strategia che offre alle agenzie itinerari modulari e soggiorni di maggior valore.