Nasce Auberge Safari, l’Africa secondo Auberge Collection

Auberge Collection sbarca in Africa e lancia un marchio ad hoc, Auberge Safari, che oggi mette a disposizione 9 proprietà situate nelle località più iconiche della Tanzania. Auberge Safari riunisce sotto un unico marchio due operatori di safari orientati alla conservazione nell'Africa orientale, Legendary Expeditions e Chem Chem Safari.

“Legendary Expeditions ha da tempo definito gli standard per le esperienze di safari orientate alla conservazione, e Auberge Collection porta con sé un impegno altrettanto forte nei confronti del territorio e dello scopo - ha affermato Dan Friedkin, presidente di Auberge Collection -. “Insieme, rappresentano un’evoluzione significativa, che rafforza la nostra capacità di proteggere questi paesaggi, offrendo al contempo agli ospiti un modo più autentico di esplorarli.”

Ciascuna delle proprietà entra a far parte di Auberge Safari mantenendo intatto il proprio carattere distintivo: esperienze plasmate da tradizione, luogo, cultura e connessione.

“Auberge è profondamente onorata di entrare a far parte del pluriennale impegno della famiglia Friedkin nei confronti della Tanzania, della sua natura selvaggia e della sua gente – dice Christian Clerc, presidente e ceo di Auberge Collection -. Per oltre quarant'anni, la loro gestione ha preservato ecosistemi cruciali, dove la fauna selvatica può muoversi liberamente e la natura rimane intatta. Condividiamo la loro convinzione che il vero successo qui si misuri in base a ciò che perdura. Il safari elimina il superfluo e ci riconnette a qualcosa di profondamente semplice, raro e veramente magico. Siamo onorati di dare il benvenuto a questi nove straordinari campi e lodge nel mondo di Auberge”.

Dalle vaste savane del Serengeti alle tranquille rive del Lago Manyara, Auberge Safari traccia un percorso attraverso il circuito settentrionale della Tanzania, offrendo viaggi basati su un accesso unico ad alcune aree, esclusività ed esperienze introvabili altrove.

“Ciò che ci ha attratto di Auberge è una sensibilità condivisa: un profondo rispetto per il luogo e la consapevolezza che il vero lusso risiede nella connessione, non nell'eccesso - ha commentato Fabia Bausch, proprietaria di Chem Chem -. “Slow safari non è mai stato sinonimo di fare di meno. Si trattava di sentire di più. E ora, questa filosofia può andare oltre, non più rumorosamente, ma più in profondità, raggiungendo coloro che sono pronti a vivere la natura selvaggia non come qualcosa da consumare, ma come qualcosa a cui appartenere”.

Le strutture presenti sotto il nuovo marchio Auberge Safari comprendono il Mwiba Lodge, il Mwiba Plains, il Mila a Nyasirori, Serengeti occidentale, il Nyasi a Lamai, Serengeti settentrionale, il Songa a Kogatende, Serengeti settentrionale, il Legendary Lodge ad Arusha, il Chem Chem Lodge di Burunge insieme al Little Chem Chem e al Forest Chem Chem.

Ogni soggiorno contribuisce direttamente al sostentamento di due organizzazioni di conservazione indipendenti: il Friedkin Conservation Fund, che si occupa della salvaguardia della Greater Mwiba Protected Wildlife Area e della protezione del passaggio della Grande Migrazione, e la Chem Chem Association, che protegge la Burunge Wildlife Management Area, sede di un corridoio faunistico vitale che collega i parchi nazionali di Tarangire e del Lago Manyara.