Nasce Lumente, la piattaforma per l’hospitality di lusso

Nasce Lumente, la nuova piattaforma globale per l’ospitalità di lusso firmata Kerten Hospitality e The One Atelier. Più di un semplice marchio: una visione che fonde moda, sport, automotive e arte in esperienze immersive, personalizzate e profondamente connesse con la cultura locale.

Frutto della partnership tra l’operatore internazionale Kerten Hospitality e il gruppo di design immobiliare The One Atelier, Lumente punta a trasformare l’identità dei brand in spazi concreti e lifestyle riconoscibili, attraverso hotel e branded residency dal carattere unico.

Il nome, ispirato al latino “illuminare”, riflette la missione: dare luce a nuovi modi di vivere il lusso.

Il progetto prevede lo sviluppo e la gestione di strutture nelle destinazioni più esclusive – da Miami a Dubai, passando per Tokyo e Melbourne - e si rivolge a marchi iconici in cerca di luoghi che esprimano la loro essenza.

“Il viaggiatore di oggi cerca anima, cultura, esperienze e senso di appartenenza - afferma Marloes Knippenberg, ceo di Kerten Hospitality -. Non costruiamo solo hotel, ma manifestazioni viventi di brand di successo”. E Michele Galli, ceo di The One Atelier, aggiunge: “Oggi il lusso è sinonimo di autenticità e rilevanza culturale. Lumente nasce per rispondere a questa nuova domanda”. I primi hotel firmati Lumente apriranno nel 2025.