Un nuovo spazio urbano dedicato all’arte in tutte le sue forme. Sarà questo NOMA, il nuovo quartiere situato nel Saadiyat Cultural District di Abu Dhabi progettato da Aldar. Al suo interno si troveranno studi d'arte, gallerie, attività commerciali locali, esperienze culinarie, strutture ricettive e residenze.

NOMA ospiterà il primo hotel The Hoxton di Abu Dhabi e “The Hoxton Homes” – le prime residenze a marchio The Hoxton – grazie alla partnership tra Aldar ed Ennismore, la società di lifestyle hospitality di Accor. L'hotel e le residenze porteranno nel quartiere l'approccio di The Hoxton, fortemente orientato al contesto locale, contribuendo alla crescente comunità artistica e culturale di NOMA, che si affiancherà a un'offerta diversificata di negozi e ristoranti.

Il masterplan di sviluppo, presentato nei giorni scorsi, prevede la collaborazione con Cinema Akil, KOKO, Frieze e Monocle, che figurano tra le principali realtà creative e culturali che contribuiscono all'ecosistema emergente di NOMA. Spaziando tra musica, media, arte, design e programmazione culturale, queste collaborazioni riflettono l'ambizione di Aldar di riunire una rete di partner che contribuiranno a definire l'identità, le esperienze e lo sviluppo a lungo termine del quartiere.

“Abu Dhabi riconosce da tempo la cultura come un investimento strategico per la propria popolazione, la propria identità e il proprio futuro – dice Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente di Aldar -. L'ambizione dell'emirato è sempre andata oltre la semplice creazione di istituzioni di eccellenza mondiale, puntando a coltivare un contesto in cui l'arte, la conoscenza e le idee possano prosperare. NOMA rappresenta un importante passo avanti: una nuova casa per artisti, artigiani e imprese creative, capace di estendere l'energia culturale del Saadiyat Cultural District ben oltre le mura dei musei. Integrando creatività, comunità e spirito imprenditoriale, il progetto favorirà la collaborazione, la scoperta e il dialogo, consolidando ulteriormente la posizione di Abu Dhabi come polo globale per l'arte e la creatività“.

NOMA – acronimo per “North of Manarat Al Saadiyat” (a nord di Manarat Al Saadiyat) – sorgerà in una posizione strategica, a breve distanza dal Louvre Abu Dhabi, dallo Zayed National Museum, dal Natural History Museum Abu Dhabi, dal teamLab Phenomena Abu Dhabi e dal futuro Guggenheim Abu Dhabi. Una rete pianificata di percorsi pedonali e un ponte pedonale climatizzato favoriranno la mobilità a piedi, rafforzando i collegamenti fisici tra NOMA, Saadiyat Grove e le altre destinazioni culturali e di intrattenimento circostanti.