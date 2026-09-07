Nasce Sant’Angelo, La Collezione: il Sud dove è più autentico

L’ospitalità diventa, nel lusso contemporaneo, linguaggio per custodire e tramandare l’identità di un territorio. Da questa visione prende forma Sant’Angelo, La Collezione, un progetto dedicato ai luoghi più autentici e rappresentativi del Sud Italia.
Nato dall’esperienza maturata a Matera con il Sant’Angelo Matera, l’obiettivo è trasformare il patrimonio storico e culturale dei territori in esperienze di soggiorno capaci di creare un legame profondo tra ospite e destinazione.
La Collezione riunisce dimore accomunate dalla stessa filosofia: recuperare edifici di valore storico, preservarne l’unicità architettonica e trasformarli in luoghi di ospitalità dove memoria, cultura, gastronomia e comunità locale convivono in equilibrio. Non semplici alberghi, ma luoghi da abitare, conoscere e ricordare.
Il punto di partenza è stato Sant’Angelo Matera, nato trent’anni fa nel cuore dei Sassi e sviluppatosi a modello di albergo diffuso con standard cinque stelle e 33 camere e suite, capace di restituire vita alle antiche abitazioni rupestri. Oggi quella stessa visione si apre a un nuovo orizzonte. Nel cuore della Città Bianca, Sant’Angelo, Ostuni - Il Palazzo, rappresenta il secondo capitolo della Collezione: 5 camere plasmate da un modello di lusso discreto e profondamente connesso al contesto, che parla lo stesso linguaggio di Sant’Angelo, Matera.
Sant’Angelo, La Collezione nasce così come un progetto in continua evoluzione, destinato a riunire luoghi straordinari che si fanno strumento di tutela del patrimonio, valorizzazione delle comunità locali e racconto del Sud Italia più autentico.