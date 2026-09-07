Nasce Sant’Angelo, La Collezione: il Sud dove è più autentico

L’ospitalità diventa, nel lusso contemporaneo, linguaggio per custodire e tramandare l’identità di un territorio. Da questa visione prende forma Sant’Angelo, La Collezione, un progetto dedicato ai luoghi più autentici e rappresentativi del Sud Italia.

Nato dall’esperienza maturata a Matera con il Sant’Angelo Matera, l’obiettivo è trasformare il patrimonio storico e culturale dei territori in esperienze di soggiorno capaci di creare un legame profondo tra ospite e destinazione.

La Collezione riunisce dimore accomunate dalla stessa filosofia: recuperare edifici di valore storico, preservarne l’unicità architettonica e trasformarli in luoghi di ospitalità dove memoria, cultura, gastronomia e comunità locale convivono in equilibrio. Non semplici alberghi, ma luoghi da abitare, conoscere e ricordare.