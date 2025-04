Nasce Superyacht Cruise, la Toscana in boutique hotel galleggiante

Debutterà a maggio 2025 Superyacht Cruise, un innovativo progetto di ospitalità di lusso firmato House Of Nine, che offre un’esperienza di viaggio in mare attraverso le coste della Toscana. Un'idea nata dalla passione per la nautica della famiglia Moretti, che celebra l’Arcipelago Toscano e le sue bellezze.

Per la prima volta gli ospiti avranno la possibilità di prenotare una cabina all’interno di quello che può essere definito un boutique hotel a 5 stelle in mezzo al mare. “Superyacht Cruise segna un passo fondamentale nell'evoluzione di House Of Nine, che continua a esplorare nuove frontiere dell’ospitalità attraverso esperienze di lusso sempre più autentiche. Le nostre imbarcazioni incarnano a pieno la visione e il concept del brand, offrendo un servizio personalizzato e adattato alle esigenze di ciascun ospite, con quel tocco unico che solo un brand indipendente sa dare” spiega Ginevra Moretti ceo & founder di House Of Nine.

Il prodotto si compone di una flotta di yacht d’epoca ristrutturati con il gusto eclettico e massimalista di Ginevra Moretti, che ha ridisegnato gli interni e la struttura esterna, trasformando le imbarcazioni in veri e propri boutique hotel “galleggianti”. Gli yacht sono progettati per offrire un'intimità totale agli ospiti, ma anche per instaurare legami e network per chi desidera condividere questa esperienza con nuovi compagni di viaggio.

Le imbarcazioni di Superyacht Cruise comprendono due esemplari iconici: Curiosity, una barca a motore di 45 metri con 800 metri quadrati di spazi, 6 cabine e la possibilità di ospitare fino a 12 persone e 10 membri di staff e Electa, una barca a vela di 44 metri con 450 metri quadrati di spazi, 4 cabine e la possibilità di ospitare 10 ospiti e 8 membri di staff.

Il cuore del progetto è l'esplorazione della costa toscana e dei suoi paesaggi, visti e goduti dal mare. Con itinerari pensati da chi su queste coste è cresciuto, Superyacht Cruise porta i suoi ospiti alla scoperta di angoli nascosti all’isola d’Elba, all’isola del Giglio, all’isola di Giannutri e a quella di Capraia.

Con una marina privata a bordo, gli ospiti avranno un accesso diretto a giochi acquatici: dallo sci nautico al paddle boarding, dallo scooter d'acqua al kayak, dall’avventura dello snorkeling al completo relax nella jacuzzi. A completare e arricchire l’esperienza a bordo, una proposta gastronomica autentica che celebra il mare e la costa toscana, una selezione dei migliori champagne e una carta dei vini tra le più blasonate etichette nazionali e internazionali.