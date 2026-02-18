Nasce The Webster, gli hotel degli scrittori

Piaceri analogici e realismo magico come antidoto al burnout digitale. È questa la poetica di The Webster, nuovo brand di hotel lifestyle che aprirà a luglio 2026 il suo primo indirizzo a Londra, con The Webster Covent Garden per poi sbarcare a New York nell’inverno 2026 con The Webster Times Square.

E si parla di poetica, in questo caso, perché l’ispirazione è letteraria. Ogni proprietà è legata al patrimonio letterario e creativo della sua rispettiva posizione. A Londra, The Webster Covent Garden aprirà nel Lincoln's Inn Fields, da tempo celebrato come centro di scambio intellettuale e pensiero creativo. Charles Dickens studiò legge nelle vicinanze e trasse ispirazione dalle strade circostanti per alcuni dei personaggi più longevi della letteratura. A New York, The Webster Times Square prende il nome dallo storico Webster Hotel, dove lo scrittore premio Nobel Gabriel García Márquez soggiornò con la sua famiglia nel 1961, un periodo formativo che avrebbe poi influenzato la sua innovativa voce letteraria.

“Siamo entusiasti di presentare The Webster ai viaggiatori di Londra e New York - ha dichiarato Joseph Turano, direttore operativo di The Webster -. Il nostro obiettivo è creare spazi che stimolino la curiosità e la conversazione e coltivino un vero senso di appartenenza, che si tratti di gustare un ottimo pasto, scoprire un nuovo libro o entrare in contatto con sconosciuti che diventano rapidamente amici”.

La filosofia di design del Webster è realizzata dallo studio di architettura e interior londinese Red Deer, il cui approccio trae ispirazione dal concetto di realismo magico, stratificando calore, texture e narrazione per reinventare angoli nascosti e momenti nascosti all'interno di ogni proprietà. In entrambe le proprietà, spazi pubblici flessibili e lounge intime offriranno luoghi di ritrovo. Gli angoli dedicati alla biblioteca sono progettati per incoraggiare momenti di riflessione, creatività e silenziosa produttività.

Nella proprietà di Londra saranno 3 i ristoranti e bar di ispirazione italiana, mentre a New York a Maison Premiere sarà affidata l’introduzione di un concetto dinamico di ristorazione e vita notturna.

Gli hotel offriranno un'accurata programmazione culturale, da salotti letterari e residenze artistiche a performance e collaborazioni di quartiere, celebrando le voci locali e promuovendo un autentico coinvolgimento della comunità. Tra i momenti più significativi ci saranno il Webster Book Club, un incontro informale per lettori e viaggiatori; un'esperienza itinerante con il Bar Cart che si svolge in momenti specifici durante la serata; e Secret Wish, un rituale discreto che invita gli ospiti a lasciare un ricordo privato.