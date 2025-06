Nasce Villa La Vedetta, private villa del Castello di Vicarello

Il Castello di Vicarello, luxury resort in Toscana, apre la sua prima villa indipendente. Si tratta di Villa La Vedetta, originariamente antica torre di avvistamento, ora trasformata in un rifugio privato con due camere da letto.

La nuova veste della torre, un sogno coltivato a lungo dalla famiglia Baccheschi Berti, ha richiesto un anno e mezzo di lavoro con i migliori artigiani locali. Ogni dettaglio è stato attentamente curato per riflettere la stessa passione, tecniche e maestria che da sempre caratterizzano Vicarello.

“Abbiamo voluto creare un’estensione di Vicarello - spiega la famiglia Baccheschi Berti - per garantire agli ospiti la stessa accoglienza, autenticità e attenzione ai dettagli che si aspettano dalla nostra casa.”

Con i suoi 210 metri quadrati distribuiti su quattro piani, Villa La Vedetta regala una vista incontaminata che spazia sul castello e sui vigneti circostanti. La villa dispone di due ampie suite con bagni privati rivestiti in marmo, ognuno dotato di vasche da bagno in rame freestanding e pavimenti in marmo a scacchi. Il piano terra open space include un grande camino e una cucina completamente attrezzata che si apre su un giardino privato – ideale sia per il relax che per l’intrattenimento.

All’esterno, la villa offre 450 metri quadrati di giardini, una piscina privata riscaldata e una terrazza panoramica sul tetto, perfetta per ammirare il tramonto. Gli ospiti possono inoltre usufruire, su richiesta, del servizio chef in villa, oltre ad avere pieno accesso ai servizi della tenuta e alle esperienze disponibili.