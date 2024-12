Natale, il co-branding illumina le feste in hotel. Le foto

In Italia, Alviero Martini 1A Classe firma le feste di Melià Milano , con un omaggio alla città e al viaggio. Protagonista un maxi-albero decorato con gift box firmate Alviero Martini 1A Classe, che riprendono i toni caldi e raffinati della hall; mentre al piano ammezzato, l’ingresso alla Lounge The Level è impreziosito da un’installazione di iconici bauli a trama geo e orsetti di peluche.

L’artista Andrea Crespi è invece il protagonista di un progetto lanciato dall’ Hotel Savoy di Firenze, con il supporto di Maître Cartier Grimaud e Dynamo Camp. Protagonista del progetto è il tema del ‘gioco’: inteso come fil rouge che attraversa le tradizioni natalizie italiane, il gioco di carte valorizza i legami familiari e la gioia che caratterizza le festività. Crespi reinterpreta quindi il concetto classico dell’albero di Natale realizzandolo con carte d’artista. L’opera, in esposizione nella hall dell’Hotel Savoy, è interamente costruita con 6.100 carte da scala quaranta. Ad accompagnare l’installazione natalizia, è la mostra personale “Rinascimento invisibile” di Crespi, aperta al pubblico fino a metà gennaio 2025, che prevede un’opera speciale dall’altezza di 5 metri, prestata da Dynamo Camp: il “David dei 100” creato dall’artista insieme a cento bambini del Camp.

E ancora l’Hotel de la Ville Rocco Forte di Roma collabora con Brioni , con un decor d’ispirazione sartoriale. Decorazioni su misura in una palette dai toni del blu, dell’oro e dell'avorio, realizzate a mano riutilizzando la seta degli archivi Brioni, abbelliscono un albero sostenibile dal design contemporaneo che prende forma attraverso una composizione di elementi naturali realizzata da Sebastian Flowers. La collaborazione si arricchisce di una sessione di “Tailoring en Suite”, che permette agli ospiti di vivere un’esperienza Brioni Bespoke con capi realizzati per loro dai master tailor della maison direttamente all’interno della propria suite all’Hotel de la Ville.

Sempre in casa Rocco Forte, l’Hotel de Russie a Roma si veste per Natale con Dolce e Gabbana. All’interno della corte dell’albergo, l’albero di Natale firmato Dolce&Gabbana svetta per oltre quattro metri d’altezza in una estetica che racconta lo stile iconico e distintivo della maison. Colore protagonista è l’oro, con sfere di ceramica e vetro che rievocano il design e i temi cari alla casa di moda.

Four Seasons Hotel Prague celebra le festività natalizie con una collaborazione con Dior , che vede protagonista uno scintillante albero decorato dalla maison nella hall e un raffinato appuntamento per l’Afternoon Tea. Ispirata alla collezione Dior Cruise 2025, l’esperienza del té pomeridiano è disponibile dal mercoledì alla domenica dalle 14:00 alle 18:00 fino all’8 gennaio, e combina l’arte della pasticceria con l’eleganza del design, grazie alle creazioni degli Chef Giovanni Marco Carandino e Nicholas Trosien.

A Londra, il Brown’s Hotel di Rocco Forte decora il suo Natale con Golden Goose. All'arrivo, gli ospiti sono accolti in una hall decorata con un albero di Natale su misura disegnato dal brand, il motivo a stella distintivo di Golden Goose è inoltre intrecciato negli elementi di design delle decorazioni che abbelliscono i corridoi e ai pacchetti regalo disponibili per l'acquisto. A disposizione di chi voglia vivere l’esperienza natalizia completa, l'esclusivo pacchetto “Golden Dream” permette di soggiornare per due notti in una delle lussuose suite del Brown ricevendo in omaggio due paia di iconiche sneaker Golden Goose e un ciondolo ricordo che i più piccoli possono decorare nella hall dell’hotel.

One&Only The Palm Dubai e Elie Saab