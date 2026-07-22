Neptune Hotels inaugura il Neptune Serengeti Luxury Tented Camp in Tanzania

Neptune Hotels, gruppo alberghiero indipendente specializzato nel segmento resort con strutture a Zanzibar, in Tanzania e in Kenya, ha inaugurato il Neptune Serengeti Luxury Tented Camp, nuovo tassello della propria offerta dedicata ai safari in Africa orientale che entra a far parte della Neptune Luxury Safari Collection.

Situato nel Parco Nazionale del Serengeti, in Tanzania, il Neptune Serengeti Luxury Tented Camp propone un’esperienza safari di alta gamma che combina il soggiorno in tenda con il comfort di un lodge di lusso. La struttura dispone di 20 tende luxury di circa 180 metri quadrati, progettate con una vista privilegiata sulla savana, e si propone in formula all-inclusive con connessione wi-fi gratuito nelle camere e nelle aree comuni. Il resort comprende anche una spa, piscina e palestra con vista sul bush.

I servizi e le esperienze proposte

Tra le esperienze in loco, sono offerte le tradizionali “game drive” alla scoperta della fauna selvatica, bush breakfast e bush dinner nella savana, oltre a trattamenti wellness nella spa e un’offerta ristorazione realizzata con materie prime “from farm to table”. Inoltre, è certificata Vegan e annovera un ristorante dedicato alla cucina vegana, The Sweetwater à La Carte Restaurant, che offre piatti interamente a base vegetale.

Con l’apertura del nuovo camp, Neptune Hotels raggiunge oggi otto strutture complessive: cinque beach resort tra Zanzibar, Diani e Mombasa e tre strutture dedicate ai safari, con il Neptune Ngorongoro Luxury Lodge, il Neptune Mara Rianta Luxury Camp in Kenya e il nuovo Neptune Serengeti Luxury Tented Camp in Tanzania.