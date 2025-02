Il piano di espansione europea di Minor Hotels, annunciato a TTG Luxury dal ceo Dillip Rajakarier, prosegue con lo sbarco del brand NH Collection a Ibiza. La struttura, che aprirà ad aprile 2025, sarà collocata nell’ex hotel Sir Joan di Ibiza, che già nel 2017 aveva visto un’ampia ristrutturazione e oggi sarà ulteriormente rinnovato secondo gli standard di NH Collection.

Il nuovo cinque stelle NH Collection Ibiza intende diventare un punto di riferimento per il turismo premium sull’isola, offrendo l’esclusività e i vantaggi di un brand d’eccellenza, per garantire esperienze uniche e memorabili ai suoi ospiti.

Affacciato sul porto di Ibiza e sulla città vecchia, l’hotel sarà un punto di incontro per visitatori nazionali e internazionali in viaggio verso l’isola.

“L’introduzione di NH Collection nel mercato turistico delle isole Baleari rappresenta un traguardo strategico fondamentale per il brand – dice Gonzalo Aguilar, chief executive officer di Minor Hotels Europe & America -. Ci permetterà di posizionarci in un asset che rafforzerà la nostra presenza in Spagna come destinazione di alto livello e in una posizione chiave per i nostri principali mercati di riferimento in Europa. Si tratta inoltre di un traguardo significativo che coincide con il decimo anniversario di NH Collection”.

L’apertura di NH Collection Ibiza ad aprile sarà la seconda del brand nel 2025, dopo il lancio di NH Collection Alagna Mirtillo Rosso in Italia, previsto per marzo. Queste nuove proprietà contribuiranno a rafforzare il portfolio del brand NH Collection, che quest'anno celebra il suo decimo anniversario con quasi 100 hotel in tutto il mondo.