Nobu Hotels, 28 aperture in pipeline: nei piani il primo retreat rurale

Continua a vele spiegate l’espansione di Nobu Hotels. Il brand, che attualmente opera con 19 strutture, ha in pipeline 28 nuove aperture, con le quali intende diversificare ulteriormente il proprio portfolio.

Dopo aver consolidato la propria presenza nelle principali destinazioni urbane e di mare, Nobu Hotels scommette su nuovi modelli di ospitalità legati al benessere e alla natura, arrivando a pianificare l’apertura del suo primo indirizzo in campagna.

Nascerà infatti nel Rutland, regione inglese delle East Midlands, il primo retreat rurale del marchio. La struttura comprenderà camere e suite vista lago, ristorante e residenze di lusso all’interno di una tenuta di 185 acri sviluppata in collaborazione con Woolfox, club privato e wellness estate.

“La clientela del lusso desidera qualcosa di più a contatto con la natura e che permetta di staccare la spina”, ha spiegato Rachael Palumbo, senior vice president of global hotel brand marketing and communications di Nobu Hospitality.

La proprietà sarà facilmente raggiungibile dai principali centri urbani inglesi, tra cui Londra, Cambridge, Birmingham e Manchester, con tempi di percorrenza compresi tra una e due ore.

Parallelamente, riporta Travel Weekly, Nobu continua a rafforzare il proprio presidio nelle grandi città internazionali. A New York è prevista per l’autunno l’apertura del Plaza Athénée Nobu Hotel & Spa New York, primo indirizzo del brand nella Grande Mela, nato dalla completa riqualificazione dello storico Plaza Athénée, chiuso dal marzo 2020. La struttura ospiterà il primo ristorante omakase firmato Nobu, formula gastronomica in cui sarà lo chef a definire il percorso culinario degli ospiti.

Entro l’anno dovrebbe inoltre debuttare il Plaza Athénée Nobu Hotel & Spa Bangkok, sviluppato all’interno di un edificio storico lungo il fiume Chao Phraya.

Nel Vecchio Continente, il gruppo guarda con attenzione alla Spagna, dove è prevista a settembre l’apertura del Nobu Hotel Madrid, quinta struttura del marchio nel Paese dopo Barcellona, San Sebastián, Marbella e Ibiza.

Asia-Pacifico e Medio Oriente

La strategia di espansione toccherà anche l’area dell’Asia-Pacifico, regione considerata strategica dal gruppo. Nel 2027 dovrebbero aprire due nuove strutture in Vietnam, a Danang e Ho Chi Minh City, mentre Giappone e Cina restano mercati prioritari per lo sviluppo futuro. “Nel prossimo anno, inizierete a vedere più annunci in quella regione”, ha affermato Palumbo, confermando che “l’Asia-Pacifico è molto importante per noi”.

Nonostante le tensioni geopolitiche, anche il Medio Oriente continua a rappresentare un’area di ineresse per Nobu Hotels, che ha in programma aperture ad Abu Dhabi nel 2027, a Ras Al Khaimah, negli Emirati, e ad Al Khobar, in Arabia Saudita.