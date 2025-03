Nuove ville ed esperienze: la seconda stagione di One&Only Kéa Island

One&Only Kéa Island si prepara ad accogliere gli ospiti internazionali per la seconda stagione a partire dall'11 aprile e per l’occasione svela una nuova selezione di ville pensate per famiglie, gruppi numerosi e viaggiatori alla ricerca di maggiore spazio e privacy assoluta, ed esperienze su misura.

Circondata dalle acque turchesi del Mar Egeo, l’isola di Kéa è uno dei segreti meglio custoditi della Grecia, e rappresenta la fuga weekend preferita degli ateniesi perché raggiungibile in solo un'ora di traghetto o 45 minuti di motoscafo dalla capitale.

Esteso su 65 ettari di costa selvaggia, One&Only Kéa Island si fonde con il paesaggio naturale, reinterpretando l’eleganza senza tempo dell’architettura cicladica. Il resort di sole ville si è subito imposto come il rifugio ideale per scoprire e vivere al meglio la destinazione, grazie a una proposta di esperienze autentiche che assicurano una raffinata immersione nel rilassato stile di vita mediterraneo.



L’inedita Family Bay View Villa rappresenta la soluzione più ampia fra quelle con una camera da letto e si sviluppa su una superficie interna di 107 mq e 97 mq di spazi esterni. Una zona living separata può ospitare fino a due bambini, mentre la camera matrimoniale, un angolo cottura e un'area esterna con piscina a sfioro e lounge garantiscono il rifugio perfetto per soggiorni in famiglia.



Scelta ideale per gruppi e famiglie numerose è invece la nuova Four-Bedroom Grand Seafront Villa, affacciata sulla baia di Vroskopos e situata nel cuore del resort. Con una superficie interna di 466 mq su due piani e 485 mq di aree esterne che includono una piscina a sfioro di 110 mq e una terrazza panoramica vista mare completamente arredata, la villa offre privacy totale e la miglior posizione da cui ammirare il cielo stellato. Gli interni includono al piano superiore una cucina moderna accessoriata, una zona living, una sala da pranzo e tre suite matrimoniali con bagno privato – due delle quali con vasca e cabina armadio vista mare; al piano inferiore si trovano invece una quarta camera con letti gemelli queen-size, sala giochi, uno studio e una seconda zona living.



In aggiunta alle nuove ville, per la stagione 2025 One&Only Kéa Island ha studiato un'ampia gamma di esperienze immersive, da retreat benessere trasformativi ad attività culturali, che permettono di scoprire una destinazione ancora sconosciuta ai più.

Dedicati agli amanti del benessere, i programmi 'ReSet' e 'ReEnergise' da tre o cinque giorni sono studiati per rigenerare corpo e mente attraverso percorsi olistici e trattamenti esclusivi.

Chi voglia immergersi nella cultura dell’isola può invece partecipare a visite a produttori locali, degustazioni di vini, cocktail classes e workshop di cucina greca, tra cui un laboratorio dedicato ai biscotti preparati con ingredienti autoctoni e colti personalmente durante un’esperienza di foraging.

Con quattro relitti storici affondati nelle acque che circondano l’isola, Kéa è anche destinazione d'eccezione per gli amanti delle immersioni. Il centro diving del resort offre corsi PADI per principianti ed esperienze avanzate per sub esperti; mentre per chi preferisce esplorare le acque dalla superficie è disponibile una barca d'epoca con cui gli ospiti possono salpare alla volta di 14 calette nascoste, accessibili solo via mare.