Castelfalfi lancia il suo nuovo sito web, attraverso il quale il resort sulle colline toscane vuole raccontare l'identità e la vastità di una destinazione d'eccellenza attraverso un percorso digitale fluido e coinvolgente.

La sfida è stata tradurre questa complessità in un'esperienza digitale capace di armonizzare impatto estetico, facilità di navigazione e performance di business. Il concept di navigazione nasce dall'analisi del brand compass della destinazione, traducendosi in una struttura editoriale e visiva fondata su tre pilastri cardine: Stay, Belong e Live. Un’impostazione che guida l'esplorazione tra l’ospitalità, la dimensione viva e identitaria del borgo storico e le molteplici esperienze che la tenuta offre, restituendo l’identità di un luogo da vivere e non solo da visitare.

“Lavorare su una destinazione come Castelfalfi significa trovare l’equilibrio tra fascino del territorio e rigore dell’architettura di conversione - commenta Luca Della Nesta, cco dell’agenzia Della Nesta che ha realizzato il progetto -. Il nuovo sito riflette la nostra visione della luxury hospitality: un'infrastruttura in cui estetica di livello, identità di marca e performance commerciale operano all’interno dello stesso disegno strategico.”