Ocean House, Rhode Island e la crociera con bollicine

Ocean House, hotel 5-stelle del Rhode Island firmato Relais & Chateaux, nei giorni scorsi ha introdotto una nuova esperienza capace di combinare il soggiorno tradizionale con quello su mare.

Si tratta, infatti, di un itinerario in Sea Yacht che consentirà a un massimo di sei ospiti di godersi il tramonto durante una breve navigazione con un bicchiere di bollicine tra le mani. A bordo dello storico yacht Aphrodite sarà presente anche un fotografo professionista che si occuperà degli scatti pre-partenza.

Inoltre, i clienti della struttura avranno la possibilità di prenotare il proprio posto su Aphrodite anche per una più classica gita in barca alla scoperta dell'area circostante.