One&Only e ROAR AFRICA per un viaggio esclusivo fra Dubai, Africa e Maldive

Si chiama ‘The Journey Beyond’ il viaggio unico ed esclusivo che si svolgerà dal 14 al 27 settembre 2025 grazie all’inedita partnership fra ROAR AFRICA e One&Only Resorts. L’itinerario vedrà la partenza da Dubai e l’arrivo sulle spiagge delle Maldive, con transfer in jet privato e si articolerà in 4 tappe.

Il viaggio inizia a Dubai con soggiorno presso il nuovissimo One&Only One Za'abeel , il primo resort verticale del Gruppo noto per lo spettacolare The Link, il più lungo ponte sospeso al mondo. Qui, gli ospiti potranno assaporare l’eccellenza di due ristoranti stellati Michelin e scoprire i trattamenti di benessere d'avanguardia del Longevity Hub by Clinique La Prairie.

A seguire gli ospiti raggiungeranno Città del Capo a bordo del jet privato Emirates Executive personalizzato ad hoc per questo viaggio, dove avranno l’occasione unica di soggiornare a Leeukoppie, la tenuta privata di Sol Kerzner, il fondatore di One&Only. Immersa nel Parco Nazionale della Table Mountain, la proprietà di 300 acri offre panorami mozzafiato e un accesso privilegiato ai paesaggi unici caratterizzati dal fynbos. I partecipanti potranno inoltre esplorare la Penisola del Capo con un esclusivo tour in elicottero e degustare la rinomata cucina sudafricana nei migliori ristoranti della città.

L’esperienza prosegue verso il Ruanda dove gli ospiti soggiorneranno al One&Only Nyungwe House , situato ai margini della foresta pluviale di Nyungwe e al One&Only Gorilla's Nest , che offre l'esperienza unica di osservare i gorilla di montagna nel loro habitat naturale. I partecipanti potranno esplorare la regione con trekking guidati nella foresta e visite alle piantagioni di tè, per un'immersione autentica nella natura e nella cultura locale.



La tappa conclusiva conduce alle Maldive al One&Only Reethi Rah , dove gli ospiti potranno rilassarsi con trattamenti benessere rigeneranti, esplorare le barriere coralline durante sessioni di snorkeling e immersioni, e lasciarsi conquistare da esperienze culinarie d'eccellenza.

Fondato da Deborah Calmeyer, ROAR AFRICA si distingue per la creazione di viaggi d'autore che vanno oltre il lusso convenzionale, enfatizzando la conservazione, l'immersione culturale e la sostenibilità. Con una profonda passione per l'Africa e il desiderio di proteggere il suo patrimonio naturale, la missione di Calmeyer e del suo team è quella di regalare esperienze trasformative.

La collaborazione fra ROAR Africa e One&Only nasce con l'obiettivo di offrire un viaggio che vada oltre il semplice soggiorno a 5 stelle, regalando ai partecipanti un'esperienza indimenticabile che attraversa diverse destinazioni.