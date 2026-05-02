Orient Express vara Corinthian, il più grande veliero al mondo

Orient Express accelera sul segmento cruise di lusso con il varo di Orient Express Corinthian, ieri a Saint-Nazaire, realizzato con Chantiers de l’Atlantique. Con 220 metri e 15mila tonnellate, è il più grande veliero al mondo e segna l’ingresso operativo del brand ferroviario nel mare, sotto la guida di Accor.

La nave batte bandiera francese e issa il gagliardetto Orient Express. La partenza è fissata al 2 maggio verso la Riviera francese per la stagione inaugurale nel Mediterraneo. Cuore del progetto è la propulsione eolica SolidSail, con tre vele rigide automatizzate da 1.500 mq ciascuna. Gli interni rileggono l’età d’oro Art Decò dei grandi viaggi in chiave contemporanea. Oltre 2.000 artigiani, sotto la direzione creativa di Maxime d’Angeac, firmano un progetto su misura. A bordo 54 suite, cinque ristoranti guidati dallo chef Yannick Alléno, otto bar, cabaret e spa Guerlain. Itinerari tra Mediterraneo, Adriatico e destinazioni selezionate. In costruzione la gemella Orient Express Olympian.