Per festeggiare i suoi 60 anni, Pellicano Hotels Italy propone agli ospiti una serie di esperienze nei tre hotel che compongono il gruppo: Hotel Il Pellicano, La Posta Vecchia Hotel e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa.

Gli ospiti dell’Hotel Il Pellicano potranno vivere la costa dell’Argentario in un modo indimenticabile: rilassandosi sul ponte assolato di una barca privata. Ormeggiato a Porto Ercole, il Morgan 44 si presenta come un’estensione galleggiante del fascino dell’hotel, offrendo accesso esclusivo a calette nascoste e viste mozzafiato. Riservata esclusivamente agli ospiti dell’hotel, la barca accoglie da due a quattro persone per una fuga intima.

La Posta Vecchia è, invece, presenta l’ampliamento del suo Beach Club. Ora esteso su un’ampia porzione della spiaggia verso Marina di San Nicola, direttamente collegata alla terrazza dell’hotel, il lido è arricchito da raffinati lettini e dagli inconfondibili ombrelloni color ocra, simbolo dell’eleganza senza tempo della struttura. Al calar del sole, gli ospiti possono proseguire l’esperienza con una cena vista mare presso il ristorante Da Aurelio, dove lo Chef Andrea Barcia propone una cucina fresca, stagionale e ispirata al territorio.

L’8 agosto, il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa accoglierà, infine, gli ospiti con un aperitivo al tramonto in collaborazione con la nota cantina ischitana Cenatiempo, accompagnato da specialità locali del produttore Procida Sapori. L’evento, aperto sia agli ospiti dell’hotel che ai visitatori esterni, omaggia i sapori autentici dell’isola, con il tramonto ischitano come cornice spettacolare. Per chi cerca un’esperienza più olistica, gli ospiti in struttura potranno partecipare a lezioni private gratuite di Piloga – una fusione energizzante di Pilates e yoga – tre volte a settimana. Ogni sessione è personalizzata in base ai partecipanti, per un incontro unico di equilibrio, movimento e respirazione consapevole.

Inoltre, a partire dal 29 agosto, verrà lanciata la nuova serie di serate culinarie in tre tappe firmata Pellicano Hotels. Si parte con l’Hotel Il Pellicano, poi il 12 settembre è la volta de La Posta Vecchia e infine il 18 ottobre tocca al Mezzatorre Hotel & Thermal Spa.