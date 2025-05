Ci sono luoghi fatti di tempo, che si trasformano in piccole cose perfette. È la storia di tanti piccoli hotel italiani, nascosti alcuni, soltanto discosti altri, fatti per chi sa dove cercare dove girare lo sguardo per portarsi a casa l’autenticità di un’esperienza italiana.

Non sempre e non solo nelle campagne, non sempre e non solo lontano dalle rotte turistiche: i luoghi/tempo sanno essere nascosti in bella vista, come quei tesori riservati ai sapienti, a chi sa guardare. Ad alcuni di questi è dedicato un servizio sull’ultimo numero di TTG Luxury, disponibile a questo link.

In bella vista

Due le città tesoro che ospitano altrettanti tesori. Una è Matera, dove è nato Vetera Matera, nuovissimo indirizzo Relais & Châteaux nella città dei Sassi. Nato dalla sinergia fra il Gruppo Bellevue e un imprenditore materano, Vetera Matera mette a disposizione 23 stanze di cui 8 suite distribuite in un complesso che abbraccia epoche diverse, dal Medioevo all’Ottocento, creando un affascinante intreccio di stili e suggestioni.

L’altra è Noto, tesoro del barocco, dove trova spazio Q92 Noto, di QRA Hospitality, gioiello da 10 camere e suite, aperto nel 2021 in una dimora storica con vista sulla Cattedrale e giardino mediterraneo. Lusso, benessere e accoglienza siciliana contraddistinguono l’hotel situato in posizione centrale.

Sicilia, Umbria, Toscana

Lontano dalle città, nascosto fra gli agrumeti della Sicilia, si incontra Zash, a Riposto, in provincia di Catania. Country boutique hotel sorprendente fin dal nome, che vuole richiamare il suono dell’aria tra le foglie, presenta un gioco architettonico che evidenzia i contrasti. Sono 16 in tutto le suite: 4 nella casa padronale, 3 nella bottaia, 4 nel giardino. E ancora altre 4 pool villas con piscina privata e una nuova suite con spa privata e bagno turco.

In Umbria, a Calzolaro Frederik Kubierschky con la sua compagna Catharina Lütjens hanno dato vita a Vocabolo Moscatelli, 12 camere adults only con terrazza o giardino privato, situate in due edifici (villa principale e dependance).

In Toscana, a Castellina in Chianti si trova infine Podere 1384, che mette a disposizione solo 6 camere: pochi ospiti, per rendere ogni soggiorno un’esperienza personale nell’azienda agricola che mette la terra al centro del suo progetto. Ad arricchire il soggiorno, la presenza in ogni stanza, nel ristorante, al bar, alla reception, in Villa, di una parte della collezione privata di artisti contemporanei.

