Ponant: al debutto il catamarano di lusso Spirit of Ponant

Debutterà a giugno, in Corsica, Spirit of Ponant, il nuovo catamarano di lusso del gruppo crocieristo. Lungo 24 metri, sarà impegnato nel Mediterraneo nel corso della prossima estate, per poi raggiungere le Seychelles nell’inverno 2025.

A bordo, anticipa Travel Mole, un equipaggio di quattro persone, con chef incluso, sarà a completa disposizione degli ospiti, per un’esperienza unica.

“I nostri ospiti sperimenteranno cosa vuol dire veramente essere un marinaio e beneficeranno di ancoraggi nascosti”, ha affermato Hervé Gastinel, ceo di Ponant, presentando la novità.

Tra i punti di forza dell’esperienza a bordo di Spirit, un itinerario ‘fluido’, che cambierà sulla base dei desideri degli ospiti e della volontà del capitano, e attività quali paddleboarding, wakeboard e snorkeling.