PUBLIC apre a West Hollywood: le prime immagini della nuova icona dell’hotellerie

L'hotel sarà situato all'interno di un edificio storico progettato da Schrager in collaborazione con l'architetto britannico John Pawson. Tra i servizi di spicco figurano una piscina e una hall con un social hub, oltre a tre punti ristoro e di intrattenimento. Il fiore all'occhiello dell'hotel sarà una terrazza panoramica all'aperto di 1.550 metri quadrati con vista a 360 gradi su Los Angeles.

PUBLIC ridefinisce il concetto di lusso con la sua filosofia “lusso per tutti”, offrendo stile esclusivo, servizio eccezionale ed esperienze immersive a prezzi accessibili. Costruito su quattro pilastri fondamentali: servizio eccellente, stile, intrattenimento ed esperienza, ad oggi il masterpiece di Schrager si trova nel Lower East Side di New York.