PUBLIC apre a West Hollywood: le prime immagini della nuova icona dell’hotellerie

Ian Schrager concede il bis. Il leggendario ideatore di hotel, padre del brand Edition, porta il suo marchio di culto PUBLIC fuori da New York. Nella primavera 2026, infatti, ci sarà il debutto di PUBLIC West Hollywood, una struttura da 137 camere sull'iconica Sunset Strip.
L'hotel sarà situato all'interno di un edificio storico progettato da Schrager in collaborazione con l'architetto britannico John Pawson. Tra i servizi di spicco figurano una piscina e una hall con un social hub, oltre a tre punti ristoro e di intrattenimento. Il fiore all'occhiello dell'hotel sarà una terrazza panoramica all'aperto di 1.550 metri quadrati con vista a 360 gradi su Los Angeles.
PUBLIC ridefinisce il concetto di lusso con la sua filosofia “lusso per tutti”, offrendo stile esclusivo, servizio eccezionale ed esperienze immersive a prezzi accessibili. Costruito su quattro pilastri fondamentali: servizio eccellente, stile, intrattenimento ed esperienza, ad oggi il masterpiece di Schrager si trova nel Lower East Side di New York.
PUBLIC è più di un semplice hotel: è un centro culturale progettato per una nuova generazione di viaggiatori e per la gente del posto. Ogni struttura PUBLIC offre esperienze multisensoriali curate fin dal momento in cui si varca la soglia, combinando design all'avanguardia, spazi sociali dinamici, ristoranti di livello internazionale e intrattenimento dinamico, il tutto sotto lo stesso tetto.