Radisson Hotel Group e Amadeus, una nuova soluzione per supportare le agenzie

Una connessione diretta per modernizzare la distribuzione. Radisson Hotel Group e Amadeus hanno creato una connettività API tra il sistema centrale di prenotazione del gruppo alberghiero EMMA e Amadeus Travel Platform per supportare gli agenti di viaggi nella consultazione dell’offerta e nella prenotazione.

Superando i vincoli dei Gds, la soluzione aggiorna e trasferisce costantemente i dati raccolti tramite l’API di Radisson Hotel Group alla piattaforma b2b Amadeus Travel Platform, accessibile dagli adv. Inoltre, la nuova connessione API, attraverso una mappatura dei dati basata su intelligenza artificiale a livello back-end, ottimizza i processi di ricerca e prenotazione.

“La connettività API con Radisson Hotel Group rappresenta un traguardo significativo nella nostra strategia di trasformazione dei processi distributivi nell’industry - spiega Mirja Sickel, evp Hospitality Distribution di Amadeus -. Abbiamo ottimizzato la nostra connettività impiegando l’intelligenza artificiale per la mappatura accurata dei data‑field tra i due sistemi, assicurando coerenza e riducendo la necessità di controlli manuali. Siamo consapevoli che la condivisione immediata delle variazioni di tariffe e disponibilità con gli agenti di viaggio a livello globale è essenziale per gli albergatori nell’attuale contesto competitivo. Per questo motivo, abbiamo sviluppato una soluzione flessibile e scalabile tramite Amadeus Travel Platform, adottabile da ulteriori catene alberghiere al fine di supportare gli hotel nel differenziarsi sul mercato”.

La connessione diretta offre diversi vantaggi sia ai vari team che alle diverse tipologie di ospiti. Le agenzie di viaggi e i viaggiatori possono confrontare dettagliatamente servizi delle camere, categorie e tariffe, così da prendere decisioni consapevoli e personalizzare l’esperienza di soggiorno. Nel frattempo, lo staff del Gruppo risparmia tempo grazie all’automatizzazione degli aggiornamenti, riducendo così il lavoro manuale.

“Noi del Radisson Hotel Group sosteniamo l’innovazione e siamo orgogliosi di far parte della nuova era della distribuzione alberghiera con Amadeus”, aggiunge Richard Biggs, global head RevGen EMMA CRS & Channels, Radisson Hotel Group. “Grazie a questa connessione diretta potremo aggiornarci costantemente e adottare le tecnologie più avanzate per rispondere alle necessità dei clienti.”