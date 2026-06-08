Raffles sbarca a Jeddah, il nuovo hotel sulla Corniche

Raffles Hotels & Resorts continua a crescere in Arabia Saudita e apre il Raffles Jeddah, un nuovo punto di riferimento che si erge lungo la storica Corniche della città.

“L’apertura a Jeddah è entusiasmante e rappresenta un'importante pietra miliare per il marchio Raffles, rafforzando al contempo la presenza di Accor in Arabia Saudita - dice Omer Acar, ceo di Raffles Hotels & Resorts -. Con questo debutto, siamo orgogliosi di contribuire agli obiettivi della Vision 2030 del Regno e alla sua affermazione come destinazione di lusso a livello globale.”

L'hotel permette agli ospiti di raggiungere facilmente le principali attrazioni e i luoghi di interesse culturale di Jeddah, dall'Acquario Fakih e il Parco Tematico Al Shalal al Red Sea Mall e al Boulevard Jeddah, mentre l'Aeroporto Internazionale King Abdulaziz è a 25 minuti di auto.

Ispirata al ricco patrimonio marittimo della città, l'architettura contemporanea dell'hotel incorpora influenze del design tradizionale, tra cui intricate mashrabiya e intarsi in legno che creano un dinamico gioco di luci e ombre.

Questa fusione di artigianato regionale e sofisticatezza moderna si ritrova anche negli interni: le camere, le suite e gli spazi comuni sono stati progettati da Robert Angell, mentre la Raffles Spa e le aree benessere sono opera di Tristan Du Plessis. Gli ospiti accedono all’hotel attraverso un ingresso dorato, un omaggio all'eredità Raffles e all'epoca d'oro dei viaggi, prima di entrare in una hall luminosa dove colonne e superfici iridescenti traggono ispirazione dalla luce del sole sul Mar Rosso.

I motivi decorativi a forma di pizzo sulle pareti richiamano gli elaborati stucchi del quartiere storico di Al-Balad, mentre una selezione di opere contemporanee di importanti artisti sauditi e mediorientali arricchisce ulteriormente la narrazione culturale dell'hotel.

Il Raffles Jeddah offre 182 camere dal design elegante, tra cui 40 suite, ognuna con vista sul Mar Rosso. L'offerta gastronomica dell'hotel presenta due spazi distinti che creano un vivace punto di incontro e interazione, connettendo gli ospiti con l'energia lifestyle sul lungomare della città. Surl'O, una brasserie innovativa aperta tutto il giorno con vista sul Mar Rosso, fonde le tradizioni culinarie orientali e occidentali con piatti pensati per la condivisione, riflettendo la scena gastronomica in continua evoluzione di Gedda attraverso sapori audaci e una presentazione contemporanea. Atorie Lounge & Patisserie completa l'offerta, unendo la pasticceria francese alla precisione giapponese. Per arricchire ulteriormente il percorso culinario, in un secondo momento verrà inaugurato un terzo ristorante esclusivo, che offrirà un'esperienza di ospitalità raffinata ispirata al ritmo e alla bellezza del mare.

Centrale dell'esperienza Raffles Jeddah, la Raffles Spa and Wellness offre un'oasi di tranquillità e design dedicata al ringiovanimento. Aree benessere separate per uomini e donne includono sale per trattamenti, hammam marocchini, centri fitness e piscine, oltre a una suite privata per coppie.

Progettati sia per incontri intimi che per grandi celebrazioni, gli spazi eventi del Raffles Jeddah includono sei sale riunioni, un business center, una lounge VIP e ampie aree pre-evento, oltre alle ballroom Pearl e Crystal, suggestive sale sospese sopra la piazza con vetrate a tutta altezza che incorniciano la città.