Rare Finds: “Non ci guida la geografia, ma la filosofia”

Un brand a crescita lenta, che incarna appieno il nome che ha scelto. È il percorso di Rare Finds, il marchio più segreto di Kerzner International, nato tre anni fa e oggi bandiera per tre sole proprietà. “Rare Finds è concepito per crescere in modo ponderato e selettivo, garantendo che ogni destinazione incarni appieno la filosofia del marchio. Ogni aggiunta deve essere significativa e rafforzare l'identità del brand e il nome Rare Finds riflette questo approccio”.

Racconta così, Mattheos Georgiou , senior vice president di Rare Finds, la strada scelta dal brand, che si configura come una selezione di resort e destinazioni “che abbiano già una storia, dove il nostro ruolo è quello di svelare ed esaltare questa narrazione attraverso la piattaforma globale di Kerzner, guidati dalla nostra promessa di esperienze straordinarie e ricordi indelebili”.

Per questo, non c’è urgenza nella crescita. “Non si tratta di proprietà create per adattarsi a un marchio, ma di destinazioni eccezionali scoperte ed esaltate attraverso di esso – dice Georgiou -. Questa crescita misurata contribuisce a preservare l'autenticità e il senso di rarità che contraddistingue la collezione”.

Nella collezione sono presenti Bab Al Shams Desert Resort a Dubai, The Meydan Hotel, sempre a Dubai, ed ora la new entry Shamwari Private Game Reserve in Sudafrica, la prima proprietà al di fuori del Medio Oriente. “Shamwari rappresenta un'importante pietra miliare per Rare Finds, e segna l’espansione oltre il Medio Oriente, dimostrando il potenziale globale del marchio – spiega il manager -. Riflette inoltre la nostra ambizione di riunire destinazioni caratterizzate da una forte identità culturale, natura ed esperienze significative”.

La mission di Rare Finds è infatti riconoscere un diverso tipo di lusso, che va oltre la tradizionale ospitalità a cinque stelle e si concentra sulla narrazione e sulla connessione emotiva.

“Non tutte le strutture sono idonee per Rare Finds” ammette Georgiou, che infatti guarda all’espansione futura con pacatezza. “Ci concentriamo sull'individuazione di destinazioni autentiche, ricche di carattere e con una storia avvincente da raccontare – spiega -. Rare Finds non è guidata dalla geografia, ma dalla filosofia. Ovunque troviamo destinazioni che incarnano il nostro spirito, vediamo un'opportunità”.